Κοινωνία

Λαγονήσι: Ψαροντουφεκάς εντοπίστηκε σώος μέσα στη θάλασσα

Που εντοπίστηκε ο 58χρονος αλιέας.



Σώος βρέθηκε ένας 58χρονος αλιέας ο οποίος νωρίτερα αγνοούταν στη θαλάσσια περιοχή του Λαγονησίου.

O 58χρονος φέρεται να είχε πάει για ψάρεμα με ψαροντούφεκο ωστόσο χάθηκαν τα ίχνη του και σήμανε συναγερμός στο Λιμενικό.

Με πλωτά μέσα υπό συντονισμό του EKΣEΔ κι ένα περιπολικό όχημα, διεξήγαγε έρευνα για τον εντοπισμό του

Τελικά βρέθηκε από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στο Λαγονήσι.

