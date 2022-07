Κοινωνία

Πυροσβεστική: 58 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο - Η κατάσταση σε Δαδιά, Λέσβο, Κρέστενα

Ποια είναι η κατάσταση αυτλη την ώρα σε Δαδιά, Ηλεία και Λέσβο σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπήρεσία.

Πενήντα οκτώ δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, που στο σύνολο τους αντιμετωπίστηκαν άμεσα, και οι περισσότερες τέθηκαν υπό έλεγχο σε πρώτο χρόνο, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός, σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε.

Στην πολύ δύσκολη πυρκαγιά στο Σουφλί Έβρου, οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο δάσος της Δαδιάς και συγκεκριμένα στο νότιο και στο νοτιοδυτικό μέτωπο, ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο άλλο ενεργό μέτωπο, τόνισε ο κ. Αρτοποιός, προσθέτοντας πως εκτός από τις επίγειες και εναέριες επιχειρήσεις, ταυτόχρονα γίνεται διάνοιξη επιπλέον αντιπυρικών ζωνών με την χρήση χωματουργικών μηχανημάτων βαρέως τύπου για να έχουν καλύτερη πρόσβαση οι δασοκομάντος και τα πεζοπόρο τμήματα εντός του δάσους.

Στην πυρκαγιά στην Δαδιά επιχειρούν αδιάκοπα 320 πυροσβέστες , 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 75 οχήματα, ενώ περιοδικά επιχειρούν από αέρος καθόλα την διάρκεια της ημέρας 10 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα. Στην μάχη συνδράμουν οι δασικές υπηρεσίες Έβρου με τους υλοτόμους, που πραγματοποιούν αραίωση της καύσιμης ύλης. Επίσης, το ΓΕΕΘΑ έχει διαθέσει 8 μηχανήματα έργου, μια ομάδα Δευκαλίωνα αποτελούμενη από 36 στελέχη, 4 υδροφόρα οχήματα, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση έχει διαθέσει μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων. Όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή. Ταυτόχρονο οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας παρέχουν κάθε συνδρομή με διάφορα υδροφόρα οχήματα.

Σαφή βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα στην πυρκαγιά στη Λέσβο, όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, καθώς αυτή την ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται μόνο ένα ενεργό μέτωπο προς την περιοχή Βρύσα στη βόρεια-βορειοδυτική πλευρά της πυρκαγιάς, ενώ το μέτωπο προς την περιοχή του Σταυρού βρίσκεται σε ύφεση.

Στο πύρινο μέτωπο της Λέσβου, όπου πνέουν άνεμοι εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ, επιχειρούν 85 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 21 υδροφόρα οχήματα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και δυνάμεις της αστυνομίας. Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Παράλληλα, σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον δήμο Ανδρίτσαινας Κρεστένων στην Ηλεία. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοποιός, υπάρχουν μόνο κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός περιμέτρου της πυρκαγιάς. Στην φωτιά αυτή επιχειρούν 159 πυροσβέστες, ανάμεσα τους και 15 γερμανοί πυροσβέστες, με 59 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ καθ΄όλη την διάρκεια της ημέρας επεχείρησαν περιοδικά 7 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Στην Ηλεία, τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν δυνάμεις της αστυνομίας, εθελοντές και υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης, κατόπιν εντολής του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποιήθηκε η δορυφορική υπηρεσία καταγραφής μέσω του συστήματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις πυρκαγιές στα Δαδιά, στη Λέσβο και στην Ηλεία. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής, είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων στις παραπάνω περιοχές. Τα αιτήματα έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

