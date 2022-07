Πολιτική

Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης δεν ξέρει τη Συνθήκη της Λωζάννης αλλά θα τη μάθει

Νέες απειλές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με φόντο την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών που ζητά επισταμένως η Τουρκία.





Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο τούρκος πρόεδρος στο τουρκικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT, εξέφρασε για ακόμη μια φορά την έντονη δυσαρέσκειά του για την επιτυχημένη επίσκεψη του έλληνα πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, εκτοξεύοντας προσωπική επίθεση προς το πρόσωπό του.

«Είπα ‘έλα ας φάμε μαζί. Γευματίσαμε στο Αρχοντικό Vahdettin’. Του είπα ‘ας μην μπλέξουμε τρίτους, ας αποκτήσουμε μία απευθείας γραμμή, ας διαπραγματευτούμε’. Πήγε εκεί (σ.σ. ο Μητσοτάκης) και έκανε ό,τι και στο Νταβός. Μετά σηκώθηκε και είπε: ‘Η Τουρκία έκανε αυτό και εκείνο’… Η Ελλάδα προσπαθεί να μας εμποδίσει να αγοράσουμε αεροπλάνα για τις ανάγκες της ασφάλειας μας. Λένε ‘μην τα δώσετε στην Τουρκία’» είπε αρχικά ο τούρκος πρόεδρος για να προσθέσει:

«Οι ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες όχι μόνο στη Συμφωνία της Λωζάνης, αλλά και στη Συμφωνία του Παρισιού. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν γνωρίζει ότι η κυριαρχία αυτών των νησιών δόθηκε με μη στρατιωτικό καθεστώς. Νομίζω ότι θα το μάθει».

Νωρίτερα, σήμερα, ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν, του ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ελλάδας, αναφερόμενος στην επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας στη Θράκη.

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στη γείτονα κάλεσε την Ελλάδα «να τερματίσει τις πολιτικές διάκρισης κατά της “τουρκικής” μειονότητας», όπως είπε, επισημαίνοντας ότι «η Τουρκία θέλει την επίλυση αυτών των προβλημάτων με πολιτική αρχών και συνέπειας».

Αναλυτικά η δήλωση Τσελίκ:

«Για μια ακόμη φορά καλούμε την Ελλάδα να τερματίσει αυτές τις πολιτικές διάκρισης κατά της ‘τουρκικής’ μειονότητας. Η Τουρκία θέλει την επίλυση αυτών των προβλημάτων με πολιτική αρχών και συνέπειας. Αλλά δυστυχώς όταν βλέπουμε πολιτικές όπως στο τελευταίο θέμα με τον Μητσοτάκη που άλλα είπε στον πρόεδρο της δημοκρατίας μας και άλλα και στο αμερικάνικο κογκρέσο, τότε η τράπεζα της διπλωματίας καταστρέφεται από την Ελλάδα».

