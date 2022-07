Οικονομία

Μαρίτα Αγγελοπούλου: Σοκ από τον θάνατό της - Η δολοφονία του πατέρα της και η τελευταία της συνέντευξη (βίντεο)

Η τραγική είδηση βύθισε στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους και συνεργάτες της. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον θάνατο της 43χρονης επιχειρηματίας.

Η είδηση του θανάτου της 43χρονης Μαρίτας Αγγελοπούλου, συνδιοκτήτριας του γνωστού καταστήματος εστίασης «Ανώνυμο», στο Λόγγο Αιγιαλείας, έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία του Αιγίου. Η επιχειρηματίας βρέθηκε χθες νεκρή στο σπίτι της στο Αίγιο, ενώ στο σημείο έσπευσε η αστυνομία.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για αιφνίδιο θάνατο από παθολογικά αίτια, ωστόσο απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή.

Η Μαρίτα Αγγελοπούλου ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην κοινωνία του Αιγίου αλλά και στην Πάτρα, καθώς επρόκειτο για μία ενεργή επιχειρηματία στο χώρο της εστίασης.Παράλληλα, ήταν ιδιαίτερα ενεργή στα social media, ενώ υπήρξε και κριτής στα καλλιστεία και είχε δική της διαδικτυακή εκπομπή.

Μεγάλη της αδυναμία ο αδερφός της Γιώργος, τον οποίο συχνά ανέφερε στα ποστ της στο facebook. Αυτό έκανε και στην τελευταία της ανάρτηση στις 22 Ιουλίου στο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο αδερφούλης σου είναι εκεί για να σε βοηθήσει όταν δεν καταλαβαίνεις με τίποτα τα ρημαδομαθηματικά. Είναι εκεί για να σε βοηθήσει να θα σου φτιάξει τον υπολογιστή που έχει χαλάσει (λαμπρή ευκαιρία να τονίσει πόσο «ανίδεη» και «άσχετη» είσαι).Αλλά Αν έχεις αδερφό, είτε είναι μικρότερος, είτε μεγαλύτερος ένα είναι βέβαιο: θα τις φας. Μπορεί να τις τρως καθημερινά, μπορεί να τις τρως όταν έχει τα νεύρα του, μπορεί να τις τρως μόνο όταν κάνεις κάτι απ’ αυτά που βρίσκονται στη λίστα «πράγματα που αν μου κάνεις θα τις φας». Όμως, μια στο τόσο, θα έχεις την ευκαιρία που καρτερικά περίμενες. Και τότε, θα έρθει η σειρά σου να δώσεις μια ηχηρή καρπαζιά ή –αν είσαι γνήσιο θηλυκό- μια οδυνηρή νυχιά …. Για σένα George Angelopoulos Η ερωτευμένη……πάντα μαζί σου Μαριτα Αγγελοπουλου»

Η δολοφονία του πατέρα της και η τελευταία συνέντευξη

Μιλώντας στο pelop.gr πριν ένα χρόνο περίπου για την δολοφονία του πατέρα της Άγγελου, καθηγητή μαθηματικών και ιδιοκτήτη φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, ο οποίος έπεσε νεκρός στις 3 Φεβρουαρίου του 2011, έξω από το σπίτι του στο Αίγιο, είχε πει χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για ένα γεγονός που συντάραξε, τον εσωτερικό μου κόσμο πρωτίστως, όλη την ύπαρξη μου ή γίνεσαι πιο δυνατός ή καταρρέεις. Εγώ επέλεξα να γίνω πιο δυνατή. Οι αρχές και οι αξίες του πατέρα μου, ήταν η δύναμη μου για να μην «πέσω».

Η επιχειρηματίας που στο παρελθόν είχε υπάρξει θύμα βομβιστικής επίθεσης, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο της -σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1- είχε μιλήσει στο κανάλι της Πάτρας Super Β και αναφέρει ότι «είμαι ένας ταπεινός άνθρωπος και για αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος με αγαπά πάρα πολύ και κυρίως οι γυναίκες. Η ομορφιά της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα κι αυτό βγαίνει στον κόσμο. Το να χαρίζεις το χαμόγελό σου καθημερινά στους ανθρώπους είναι τόσο όμορφο».

Σχετικά με την απώλεια του πατέρα της, είχε δηλώσει ότι «νοερά κάθε μέρα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου, υπάρχει ο πατέρας μου. Η δολοφονία του πατέρα μου, άλλαξε τη ζωή μου. Ένιωσα ότι πήρα τη ζωή στα χέρια μου μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό».

«Για μένα δεν έχει πεθάνει ο πατέρας μου. Θα ζει και θα ζει για πάντα. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, μόνο την οικογένειά μου. Δεν είμαι πάντα χαμογελαστή, αυτό είναι μια βιτρίνα. Είμαι άνθρωπος κι εγώ και υπάρχουν μέρες που η ψυχολογία μου δεν είναι καλή», είχε τονίσει μεταξύ άλλων στην τελευταία συνέντευξη της.

Πηγή: pelop.gr

