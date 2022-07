Αθλητικά

Eurobasket 2022: Οι ευχές Μητσοτάκη στην Εθνική Ομάδα και το δώρο του Παπανικολάου

Συνάντηση Μητσοτάκη με Λιόλιο, Ιτούδη και Παπανικολάου. Στον πρωθυπουργό παρουσιάστηκε το επίσημο τρόπαιο του Eurobasket 2022.

Με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Ευάγγελο Λιόλιο, τον ομοσπονδιακό προπονητή Δημήτρη Ιτούδη και τον διεθνή μπασκετμπολίστα Κώστα Παπανικολάου, οι οποίοι του παρουσίασαν το επίσημο τρόπαιο του Eurobasket 2022, στο πλαίσιο της περιοδείας του κυπέλλου στις χώρες που συμμετέχουν στη διοργάνωση, συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το χρονοδιάγραμμα της προετοιμασίας της εθνικής ομάδας ανδρών ενόψει του Eurobasket, που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Κώστας Παπανικολάου δώρισε στον πρωθυπουργό μία μπάλα υπογεγραμμένη από τους παίκτες της εθνικής ομάδας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα καλή επιτυχία στη διεκδίκηση του ευρωπαϊκού τίτλου.

