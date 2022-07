Πολιτική

Η Τουρκία βγάζει στη Μεσόγειο το γεωτρύπανο “Abdulhamid Han”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Τουρκία ξεκινά και πάλι τις γεωτρήσεις στη Μεσόγειο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο AFP. Πότε θα βγει το νέο γεωτρύπανο.



Η Τουρκία θα επαναλάβει τις αμφιλεγόμενες έρευνές της για φυσικό αέριο στην ανατολική Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας σήμερα το βράδυ.

"Το τουρκικό σκάφος γεωτρήσεων Αμπντουλχαχίντ Χαν θα ξεκινήσει μια αποστολή στη Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου από το λιμάνι της Μερσίνας" (νότια), ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

#BREAKING Turkey to resume gas exploration in the Mediterranean on August 9: ministry pic.twitter.com/Cb0bog9dvm — AFP News Agency (@AFP) July 26, 2022

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι το συγκεκριμένο γεωτρύπανο θα ξεκινούσε να εργάζεται «τον επόμενο μήνα» στην ανατολική Μεσόγειο, χωρίς, τότε, να αποκαλύψει την ημερομηνία κατά την οποία το τουρκικό σκάφος θα βγει στη θάλασσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Σπάτα - Δυστύχημα με ελικόπτερο: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες

Δίκη Χρυσής Αυγής: “Όχι” στο αίτημα Μιχαλολιάκου - Ένταση και νέα διακοπή

Μαρίτα Αγγελοπούλου: Σοκ από τον θάνατό της - Η δολοφονία του πατέρα της και η τελευταία της συνέντευξη (βίντεο)