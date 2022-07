Πολιτική

Ρώσος Πρέσβης: Οι διμερείς σχέσεις με την Αθήνα έχουν καταστραφεί

Την πλήρη κατάρρευση των διμερών σχέσεων Αθήνας και Μόσχας σκιαγράφησε ο Ρώσος πρέσβης στην Ελλάδα. Τι δήλωσε σε συνέντευξή του.

Συγκεκριμένα ο κ. Μάσλοφ δήλωσε:

«Από τα τέλη Φεβρουαρίου, οι διμερείς μας σχέσεις (με την Ελλάδα) έχουν καταστραφεί πλήρως, δεν υφίστανται πλέον, δεν υπάρχει κανενός είδους συνεργασία, δεν υπάρχουν επαφές.

Με μια λέξη, μέσα σε λίγες μέρες μηδενίστηκε κυριολεκτικά ό,τι είχε προηγηθεί, όλο το πλούσιο φάσμα των διμερών σχέσεων που είχε συσσωρευτεί εδώ και πολλές δεκαετίες»

Ο ίδιος κατηγόρησε την Ελλάδα ότι είχε επιλέξει από καιρό μια φιλοδυτική πορεία πολιτικής.

«Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952 και είναι επίσης επί μακρόν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα η Ελλάδα πάντα καθοδηγούνταν από τον δυτικό κόσμο», υποστήριξε ο Α. Μασλόφ.

