Missing Alert: που βρέθηκε ο 13χρονος αγνοούμενος

Το παιδί εντοπίστηκε χάρη στην δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του και την κινητοποίηση από “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σχετικά με την εξαφάνιση του 13χρονου, για την οποία είχε σημάνει Missing Alert, αναφέρει τα εξής:

«Η περιπέτεια του Γιάχια – Ζήση, 13 ετών, έληξε σήμερα, 27/7/2022, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο Γιάχια – Ζήσης βρέθηκε στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και είναι καλά στην υγεία του. Η δημοσιοποίηση της εξαφάνισης του και η κινητοποίηση που ακολούθησε για τον εντοπισμό του, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να βρεθεί το παιδί άμεσα και έγκαιρα.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Γιάχια – Ζήση και στην οικογένεια του για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν».

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τη βοήθεια των Μ.Μ.Ε., των Αρχών, των φορέων και των απλών πολιτών έχει κατορθώσει να κινητοποιήσει όλη την ελληνική κοινωνία και να βρει πολλά παιδιά τα οποία αναζητούνται. Καταλυτικό ρόλο παίζει συνήθως η δημοσιοποίηση μιας εξαφάνισης από τα Μ.Μ.Ε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός παιδιού ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: https://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies/

