Μεσίτρια ξυλοκοπήθηκε από αγοραστή επειδή ζήτησε… να πληρωθεί!

Τι αναφέρει στην καταγγελία του ο Σύλλογος Μεσιτών, περιγράφοντας με λεπτομέρειες το περιστατικό.

Για δεύτερο ξυλοδαρμό μεσίτη μέσα σε λίγους μήνες, απλώς επειδή ζήτησε να λάβει την νόμιμη αμοιβή του, κάνει λόγο καταγγελία από τον Σύλλογο Μεσιτών Αθηνών – Αττικής.

Η καταγγελία του Συλλόγου Μεσιτών

«Με λύπη αλλά και τρόμο είμαστε για ακόμα μια φορά στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε τον ξυλοδαρμό ακόμα μιας συναδέλφου, επειδή ζήτησε το αυτονόητο που δεν είναι άλλο από την νόμιμη αμοιβή της.

Η συνάδελφος έζησε τον απόλυτο τρόμο με τις απειλές και τελικά με τα χτυπήματα που δέχθηκε από τους αγοραστές και μάλιστα έξω από το γραφείο της Συμβολαιογράφου.

Ο εν λόγω αγοραστής παρά το γεγονός ότι είχε υπογράψει όλα τα νόμιμα έγγραφα, που πιστοποιούν ότι έδινε εντολή στην μεσίτρια να βρει για λογαριασμό του ακίνητο, αρχικά αρνήθηκε προ τριμήνου να καταβάλλει το 50% της αμοιβής όταν υπεγράφη το προσύμφωνο βάζοντας μάλιστα «μπροστά» τη δικηγόρο του.

Η συνάδελφος καλόπιστα δεν δημιούργησε θέμα περιμένοντας να πληρωθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μετά την παρέλευση τριών μηνών και ενώ χθες Τρίτη θα υπογραφόταν το τελικό συμβόλαιο, η μεσίτρια δέχθηκε τηλεφώνημα από τη μητέρα του αγοραστή η οποία της ζήτησε να εισπράξει σε μετρητά την αμοιβή της χωρίς την καταβολή του ΦΠΑ. Την άρνηση της μεσίτριας ακολούθησε απειλητικό τηλεφώνημα του αγοραστή ο οποίος της είπε: «Ή θα έρθεις να πάρεις τα λεφτά ή μην εμφανιστείς στο συμβολαιογραφείο γιατί ξέρω που μένεις».

Μετά την ολοκλήρωση του Συμβολαίου, οι αγοραστές ακολούθησαν τη συνάδελφό μας μέχρι το ασανσέρ όπου με ύβρεις και απειλές της ζητούσαν να τους δώσει το πρωτότυπο της εντολής. Η μεσίτρια επιχείρησε να φύγει και τότε μία εκ των αγοραστών την κόλλησε στην πόρτα του ασανσέρ. Όταν η συνάδελφος έβαλε τις φωνές και ξεφεύγοντας προσπάθησε να κατέβει από τον 6ο όροφο μέσω του κλιμακοστασίου, ο ένας εκ των αγοραστών - ο οποίος τυγχάνει σωματώδης – την άρπαξε από τα μαλλιά και την απειλούσε .

Η συνάδελφος κατάφερε να φύγει και να καλέσει την αστυνομία, ενώ ο αγοραστής μαινόμενος ακουγόταν να βρίζει και να προσπαθεί να κατέβει τις σκάλες για να εντοπίσει ξανά τη συνάδελφο.

Ασφαλώς η συνάδελφος σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε τη δικηγόρο της και κατέθεσε μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και αναμένουμε φυσικά να κινηθούν ΑΜΕΣΑ οι διαδικασίες για τη σύλληψη των δραστών στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Αποτελεί ντροπή να πρέπει μέσα σε ελάχιστους μήνες να καταγγείλουμε και δεύτερο ξυλοδαρμό συναδέλφου επειδή – άκουσον άκουσον – ζήτησε να πληρωθεί.

Καλούμε την Πολιτεία να μας προστατεύσει με κάθε τρόπο αλλά και τους συμβολαιογράφους να δείξουν την απαιτούμενη ευαισθησία και επαγγελματισμό ώστε οι πελάτες τους να συμπεριφέρονται στο πλαίσιο του νόμου και να μην ανέχονται να διαδραματίζονται τέτοια περιστατικά στα γραφεία τους!»

