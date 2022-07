Τεχνολογία - Επιστήμη

Ταυτότητα και δίπλωμα ψηφιακά στο κινητό, μέσω “Gov.gr Wallet”

Ξεκινά η λειτουργία της εφαρμογής για την “ψηφιακή ταυτότητα” και το “ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης”. Πως θα γίνεται ο έλεγχος για την εγκυρότητα τους.

Σε ψηφιακή μορφή στο smartphone θα έχουν σύντομα οι Έλληνες τόσο την ταυτότητα όσο και το δίπλωμά τους.

Αν και η παρουσίαση θα γίνει το απόγευμα, η σχετική εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store και ονομάζεται gov.gr Wallet.

Μάλιστα οι χρήστες μπορούν να την «κατεβάσουν» αλλά και να δούνε πώς θα είναι η μορφή των δύο ψηφιακών εγγράφων.

Προς το παρόν, το app δεν λειτουργεί καθώς δεν δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση της ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης, κάτι που αναμένεται να γίνει από το απόγευμα, μετά την επίσημη παρουσίαση σήμερα.

Τα στοιχεία που θα αποθηκεύονται στην εν λόγω εφαρμογή θα μπορεί ο κάτοχος του κινητού τηλεφώνου «να τα επιδεικνύει, για σκοπό ταυτοποίησής του, σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά έννοια περ. α’ παρ. του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), δικαστικές αρχές και φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας ταυτοποίηση, στο πλαίσιο άσκησης των κατά αρμοδιοτήτων τους εκπλήρωσης των κατά υποχρεώσεών τους».

Στοιχεία που θα αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή





Ταυτότητα

Ο αριθμός ταυτότητας.

Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

Το πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

Το μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες.

Η ημερομηνία γέννησης.

Ο τόπος γέννησης.

Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης της ταυτότητας.

Η φωτογραφία του κατόχου.

Δίπλωμα οδήγησης

Ο αριθμός άδειας οδήγησης.

Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

Η ημερομηνία γέννησης.

Ο τόπος γέννησης.

Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης άδειας οδήγησης.

Η ημερομηνία λήξης ισχύος άδειας οδήγησης.

Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Ο κωδικός κατηγορίας οχήματος.

Η ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας οχήματος

Η ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος.

Η φωτογραφία του κατόχου.

Η αποθήκευση των άνωθεν στοιχείων θα μπορεί να γίνει μόνο από μία κινητή συσκευή φυσικού προσώπου.

Στόχος μετά το δίπλωμα και την ταυτότητα, είναι να «μπει» στα κινητά μας τηλέφωνα το ΚΤΕΟ και η ασφάλεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή του gov.gr για κινητά Android ΕΔΩ και για κινητά Apple ΕΔΩ.





