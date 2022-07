Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ - Ευλογιά των πιθήκων: Χιλιάδες τα κρούσματα παγκοσμίως

Η ευλογιά των πιθήκων βρίσκεται σε διαδικασία μετονομασίας, για να αποφευχθεί η ονομασία της να χρησιμοποιηθεί ως «όπλο» ή με ρατσιστικό τρόπο.

Πάνω από 18.000 κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων έχουν αναφερθεί παγκοσμίως από 78 χώρες, με την πλειονότητα αυτών στην Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Το Σάββατο ο ΠΟΥ κήρυξε το ξέσπασμα αυτό του ιού παγκόσμια κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης.

Μέχρι στιγμής, το 98% των κρουσμάτων που έχουν αναφερθεί εκτός των χωρών της Αφρικής, όπου ο ιός είναι ενδημικός, έχει εντοπιστεί σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες,, ανέφερε ο ΠΟΥ.

Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, ο δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, προέτρεψε αυτή την ομάδα να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των σεξουαλικών συντρόφων και την ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας με τυχόν νέους συντρόφους.

«Πρόκειται για ένα ξέσπασμα που μπορεί να σταματήσει... ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να μειωθεί ο κίνδυνος έκθεσης», είπε ο Τέντρος σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη. «Αυτό σημαίνει να κάνετε ασφαλείς επιλογές για τον εαυτό σας και τους άλλους».

Η ευλογιά των πιθήκων βρίσκεται σε διαδικασία μετονομασίας, για να αποφευχθεί η ονομασία της να χρησιμοποιηθεί ως «όπλο» ή με ρατσιστικό τρόπο, δήλωσε ο διευθυντής αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του ΠΟΥ, Μάικ Ράιαν.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ συνιστά τον εμβολιασμό για ομάδες υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες με πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους καθώς και τον εμβολιασμό εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

Προειδοποίησε ότι χρειάζεται να περάσουν αρκετές εβδομάδες μετά τη λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου για την απόκτηση πλήρους προστασίας, επομένως οι άνθρωποι θα πρέπει να λαμβάνουν άλλες προφυλάξεις μέχρι τότε.

Περίπου το 10% των ασθενών έχουν νοσηλευτεί στο τρέχον ξέσπασμα και πέντε έχουν πεθάνει, όλοι τους στην Αφρική, ανέφερε ο ΠΟΥ.

Ο Τέντρος είπε ότι περίπου 16 εκατομμύρια δόσεις εγκεκριμένου εμβολίου είναι διαθέσιμες, αλλά μόνο χύδην, επομένως θα χρειαστούν πολλοί μήνες για να μπουν σε φιαλίδια.

Ο ΠΟΥ προτρέπει τις χώρες με αποθέματα να μοιραστούν εμβόλια όσο η προσφορά είναι περιορισμένη, πρόσθεσε ο επικεφαλής του Οργανισμού.

