Σπάτα - Δυστύχημα με ελικόπτερο: Η ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας

Τι λέει η αεροπορική εταιρεία για το δυστύχημα με θύμα τον νεαρό Βρετανό τουρίστα.

Ανακοίνωση για το δυστύχημα στα Σπάτα, με θύμα έναν νεαρό Βρετανό, ο οποίος διαμελίστηκε αφού χτυπήθηκε από στροφείο ελικοπτέρου, από το οποίο μόλις είχε αποβιβαστεί, εξέδωσε η αεροπορική εταιρεία Superior Air

Η ανακοίνωση

« Η πτητική δραστηριότητα της εταιρείας μας, από το έτος 2004 έως και σήμερα, έχει καταγράψει δεκάδες χιλιάδες ώρες πτήσης σε ένα ευρύ φάσμα αερομεταφορών το οποίο, εκτός από τη μεταφορά προσώπων, περιλαμβάνει έργα όπως αεροδιακομιδή ασθενών και αεροφωτογραφήσεις, χωρίς να καταγραφεί το παραμικρό ατύχημα. Παραλλήλως, είμαστε πιστοποιημένος φορέας εκπαίδευσης και εξέτασης χειριστών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, έχοντας εκπαιδεύσει παραπάνω από 350 πιλότους, οι οποίοι παρέχουν με επιτυχία τις υπηρεσίες τους σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, ανά τον κόσμο.

Σε σχέση με το τραγικό συμβάν της 25.7.2022, η εταιρεία μας εφάρμοσε απόλυτα κάθε προδιαγραφή και κανόνα ασφαλείας, ενώ, όπως πάντοτε, είχε μεριμνήσει για την αναλυτική ενημέρωση των επιβατών, τόσο με ειδικό video, που έλαβαν όταν έγινε η κράτηση της πτήσης και ετέθη εκ νέου στη διάθεσή τους ηλεκτρονικά, κατά την είσοδο στο ελικόπτερο, όσο και με προφορική παροχή οδηγιών και επίδειξη, σχετικά με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες ασφαλείας και επιβίβασης/αποβίβασης.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ είμαστε σε πλήρη επαφή και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, θέτοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο στη διάθεση των υπευθύνων».

