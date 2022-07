Υγεία - Περιβάλλον

Αττική: Οι “12” ακατάλληλες περιοχές για κολύμβηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες ακτές της Αττικής απαγορεύεται φέτος η κολύμβηση σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Τι αναφέρει η εγκύκλιος του Θάνου Πλέυρη.



Τις περιοχές της Αττικής όπου δεν επιτρέπεται το μπάνιο στις θάλασσες έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφει ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, φέτος υπάρχουν 12 σημεία της Αττικής που απαγορεύεται η κολύμβηση.

Μετά από δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν κατά την προηγούμενη και τρέχουσα κολυμβητική περίοδο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, το Υπουργείο Υγείας δημοσίευσε κατάλογο, με όλα τα ακατάλληλα σημεία για κολύμβηση στις θάλασσες της Αττικής.

Αυτά τα 12 σημεία στο λεκανοπέδιο Αττικής, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο που ακολούθησε, είναι τα εξής:

1. Όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων.

2. Όλη η περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα.

3. Όλη η περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου.

4. Όλα τα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μ. εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE.

5. Στην περιοχή από το Βόρειο άκρο Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας).

6. Στο αριστερό σημείο της ακτής «ΕΔΕΜ» πλησίον εστιατορίου «ΕΔΕΜ» και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.

7. Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων.

8. Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή οι τοπικές υγειονομικές αρχές προτείνουν την τοποθέτηση σχετικών σημάνσεων.

9. Στην περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).

10. Στην Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου του λιμανιού.

11. Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, που βρίσκονται στις περιοχές Νέας Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ, και των κατασκηνώσεων Αεροπορίας- ΘΑΑ . Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ.

12. Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του.

Υπουργείο Υγείας: Να τοποθετηθούν απαγορευτικές πινακίδες

Η εγκύκλιος κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, από τις οποίες το Υπουργείο Υγείας ζητά να συνεργασθούν με τους υπεύθυνους εκπροσώπους των ΟΤΑ και τις αντίστοιχες Λιμενικές Αρχές ή Οργανισμούς (ΕΟΤ κ.λπ) για την εφαρμογή των αναγκαίων προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, καθώς και για την τήρηση όρων υγιεινής (αποδυτήρια, αποχωρητήρια, ντους, δοχεία συλλογής απορριμμάτων κ.λπ.).

Στις περιπτώσεις ακαταλληλότητας των ακτών για κολύμβηση, θα πρέπει να τοποθετηθεί σχετική σήμανση, δηλαδή απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση, από τους υπεύθυνους των ακτών με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία και να μη καταστρέφονται.

Πηγή: iatropedia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: διπλή δόση και έκπτωση για εφάπαξ πληρωμή τον Αύγουστο

Γρεβενά: Αρκούδα “τράκαρε” με αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό (βίντεο)

Gov.gr Wallet: Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για ταυτότητα και δίπλωμα