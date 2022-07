Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Χιλιάδες νεκροί ρώσοι στρατιώτες

Τι αναφέρει η πιο πρόσφατη εκτίμηση της αμερικανικής υπηρεσίας κατασκοπείας, της CIA για τις απώλειες στο ρωσικό στρατό.

Αμερικανίδα βουλεύτρια δήλωσε χθες ότι η Ουάσινγκτον λογαριάζει πως πάνω από 75.000 ρώσοι στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε την 24η Φεβρουαρίου.

Η Ελίσα Σλότκιν, Δημοκρατική πολιτικός, μέλος της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που είναι αρμόδια για τις ένοπλες δυνάμεις, παρέστη σε ενημέρωση για τις εξελίξεις στον πόλεμο από αξιωματούχους της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, το περιεχόμενο της οποίας ήταν θεωρητικά απόρρητο.

Πάντως, η κυρία Σλότκιν είπε σε συνέντευξή της στο CNN πως «ενημερωθήκαμε ότι πάνω από 75.000 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί», αριθμός τον οποίο χαρακτήρισε «τεράστιο», επισημαίνοντας τις «απίστευτες επενδύσεις (που είχαν γίνει) στον στρατό ξηράς» της Ρωσίας. Είπε ακόμη πως «το 80% των χερσαίων δυνάμεων (της Ρωσίας που επιχειρεί στα πεδία) έχει καθηλωθεί και κουραστεί».

Όμως «μιλάμε πάντα για τον ρωσικό στρατό», συμπλήρωσε.

Η πιο πρόσφατη εκτίμηση της αμερικανικής υπηρεσίας κατασκοπείας, της CIA, έκανε λόγο για 15.000 ρώσους στρατιωτικούς νεκρούς στον πόλεμο.

Η Μόσχα δεν ανακοινώνει επίσημα στοιχεία για τις απώλειες του ρωσικού στρατού στη σύρραξη, που διανύει τον έκτο της μήνα.

Ο αριθμός στον οποίο αναφέρθηκε η αμερικανίδα πολιτικός είναι αδύνατο να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο.

