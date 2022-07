Κοινωνία

Μαρακάκης στον ΑΝΤ1: δίνω αμοιβή στον κλέφτη της τσάντας μου (βίντεο)

Τι αναφέρει ο ποινικολόγος για το περιστατικό της διάρρηξης στο αυτοκίνητο του, από όπου του πήραν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία “χαρίζει” στον κακοποιό.

Θύμα διάρρηξης έπεσε ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης, ο οποίος λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του στα social media, μίλησε για το περιστατικό στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», επαναλαμβάνοντας πως δίνει αμοιβή σε όποιον του επιστρέψει την τσάντα που εκλάπη, ακόμη και κενή περιεχομένου.

Ο ποινικολόγος είπε πως θα δώσει χρήματα σε όποιον του επιστρέψει την τσάντα, η οποία έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον ίδιο. Σημειώνει πάντως ότι δίνει τα διπλάσια χρήματα σε όποιον του υποδείξει τον δράστη ή τους δράστες της διάρρηξης στο αυτοκίνητο, στο οποίο προκλήθηκαν και σημαντικές ζημιές.

Σε σχετική ανάρτηση του στα social media, το βράδυ της Τετάρτης, ο Γιάννης Μαρακάκης, έγραψε:

«Εχθές το βράδυ (Τρίτη 26.7)κάποιοι ποντικοί διέρρηξαν το αυτοκίνητο μου και έκλεψαν αυτή την τσάντα έξω από την είσοδο της Ά πλαζ Βούλας. Σε αυτόν τον σάκο πλάτης είχα πολλά προσωπικά αντικείμενα και χρήματα. Η τσάντα όμως έχει μεγάλη αξία για εμένα. Αυτοί που με έκλεψαν έκαναν πολύ σοβαρή ζημιά στο αυτοκίνητο μου. Ας κρατήσουν και τα χρήματα. Ήταν τυχεροί χτες. Δίνω λοιπόν γενναιόδωρη αμοιβή σε όποιον μου φέρει την τσάντα. Και τα διπλάσια σε όποιον μου δείξει τους ποντικούς που το έκαναν…το εννοώ. Αναμένω».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με όσα είπε ο Γιάννης Μαρακάκης για την διάρρηξη, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

