Φωτιά στο Κορωπί

Δεκάδες πυροσβέστες και με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων επιχειρούν για την κατάσβεση της.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε οικοπεδικό χώρο στο Κορωπί Αττικής, στη συμβολή των οδών Αγίων Ασωμάτων και Ανδριανού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι σε οικοπεδικό χώρο και καίει χαμηλή βλάστηση και ελαιώνες.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί μέχρι στιγμής 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα.

