Πολιτική

Ο Νότης Μηταράκης με την Γερμανίδα ΥΠΕΞ στο Σχιστό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη δομή φιλοξενίας του Σχιστού επισκέφθηκε η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Ανναλένα Μπέρμποκ, συνοδευόμενη από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη.

Τη δομή φιλοξενίας του Σχιστού επισκέφθηκε η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Ανναλένα Μπέρμποκ, συνοδευόμενη από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου, σε δήλωσή του μετά το πέρας της επίσκεψης ο κ. Μηταράκης επεσήμανε ότι «το μεταναστευτικό είναι μία κρίση που αφορά όλη την Ευρώπη, μία κρίση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με την αρχή της υπευθυνότητας, και κάθε κράτος είναι υπεύθυνο και για την προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Την ίδια στιγμή χρειάζεται ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ακόμα πιο έντονα για να μοιραστεί πιο δίκαια αυτό το μεταναστευτικό βάρος».

Ο ίδιος εξήρε το ρόλο της Γερμανίας που «έχει παίξει ένα θετικό ρόλο στη δημιουργία του εθελοντικού μηχανισμού μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο στις χώρες πρώτης υποδοχής», ωστόσο «ως Ευρώπη, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος να διανυθεί».

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Κατέβασε το εσώρουχο της εγγονής του στο κρεβάτι... για να την “συνετίσει”

Χαλκιδική: Τροχαίο με νεκρό 27χρονο και 7 τραυματίες (εικόνες)

Προσωπικός γιατρός: Ανοίγει η πλατφόρμα για εγγραφή των πολιτών