Αιγαίο: 39 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη

Συνεχίζουν την προκλητική στάση οι Τούρκοι με νέες παραβιάσεις στο Αιγαίο.

Δεκατέσσερα αεροσκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροσπορίας πέταξαν σήμερα πάνω από το Αιγαίο. Τα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 39 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και σε 9 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Από τα τουρκικά αεροσκάφη που πάταξαν πάνω από Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, τα 10 ήταν μαχητικά F-16, 2 ναυτικής συνεργασίας ATR-72, 1 μη επανδρωμένο UAV και ένα ελικόπτερο.

Οι 8 παραβιάσεις έγιναν από το UAV και οι 31 από τα ATR-72.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Χθες σημειώθηκαν 10 παραβιάσεις από οκτώ αεροσκάφη.

