Κοινωνία

Επεισόδια στην πορεία για τον Μιχαηλίδη: Δίωξη για τέσσερα αδικήματα στους συλληφθέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια αδικήματα αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για τα χθεσινά επεισόδια στο Σύνταγμα κατά την πορεία αλληλεγγύης στον Γιάννη Μιχαηλίδη.

Κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων χθες σε επεισόδια που έγιναν στο Σύνταγμα κατά την έναρξη πορείας αλληλεγγύης στον Γιάννη Μιχαηλίδη.

Η δίωξη που άσκησε ο Εισαγγελέας αφορά, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της Βίας κατά υπαλλήλου, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, διατάραξης κοινής ειρήνης και απείθειας .

Σημειώνεται, ότι Γιάννης Μιχαηλίδης διέκοψε την απεργία πείνας μετά από 68 ημέρες, με σκοπό να συνεχίσει τον αγώνα του για την υπό όρους αποφυλάκιση του.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Μιχαηλίδης: Σταματά την απεργία πείνας - Το κείμενό του

ΕΛΑΣ: Ηλεκτρονική απάτη... στο όνομα του Κωνσταντίνου Τσουβάλα

Παναθηναϊκός: Ο Βέρμπιτς έφτασε Αθήνα και υπογράφει