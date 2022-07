Τεχνολογία - Επιστήμη

ΕΛΑΣ: Ηλεκτρονική απάτη... στο όνομα του Κωνσταντίνου Τσουβάλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ψευδεπίγραφο – απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται ως δήθεν επιστολή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ανακοίνωση - προειδοποίηση της ΕΛΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί για νέες προσπάθειες επιτήδειων προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες με τη χρήση των στοιχείων αξιωματούχων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνεχίζονται οι προσπάθειες επιτήδειων προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες με τη χρήση των στοιχείων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης Κωνσταντίνου Τσουβάλα.

Συγκεκριμένα, οι δράστες χρησιμοποιώντας εκ νέου τα στοιχεία αυτά, σε επιστολή δήθεν αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, με εντυπώματα της ελληνικής σημαίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες – χρήστες του διαδικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους βρίσκεται υπό έρευνα από αστυνομικές ή δικαστικές Αρχές για δήθεν υπόθεση πορνογραφίας και άλλων αδικημάτων.

Το συγκεκριμένο μήνυμα καθώς και άλλα παρεμφερή αποστέλλονται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι, το κείμενο - μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ως δήθεν επιστολή του Γενικού Γραμματέα, η οποία φέρει το ονοματεπώνυμό του αλλά με διαφορετική ιδιότητα ή λάθος σύνταξη (Τσουβίλας, Αξιωματικός, Έλληνας αστυνομικός υπεύθυνος πολιτικής προστασίας με το Ευρωπαϊκό γραφείο, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο για την Ανάλυση Εικόνων Πορνογραφικών CNAIP κ.α.) καθώς και ψευδή υπογραφή και σφραγίδα, είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό.

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο ή άλλα παρόμοια μηνύματα καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.

Υπενθυμίζεται ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει εντοπιστεί συστηματική προσπάθεια εξαπάτησης με ανάλογα κείμενα - μηνύματα κάνοντας χρήση των στοιχείων αξιωματούχων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (σχετ. τα από 11-04-2022, 27-04-2022, 21-05-2022, 10-06-2022 Δελτία Τύπου).

Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», ενώ επιπλέον πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος www.cyberalert.gr".

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, παρατίθεται εικόνα από την απατηλή επιστολή:

Ειδήσεις σήμερα:

Λαχαναγορά Ρέντη: Νεκρός άνδρας μέσα σε φορτηγό

Fuel Pass 2: Η πλατφόρμα, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και τα ποσά

Θάνατος φοιτητή στην Σίφνο - Λέων: Όλα πιθανά για την αιτία θανάτου