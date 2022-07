Τεχνολογία - Επιστήμη

Πύραυλος ίσως πέσει στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο

Σε ποιες περιοχές της χώρας είναι πιθανό να καταλήξει ο μεγάλων διαστάσεων κινέζικος πύραυλος, που “επιστρέφει” στην Γη. Γιατί θεωρείται πως δεν θα διαλυθεί σε μικρότερα κομμάτια.

Συντρίμμια κινεζικού πυραύλου πρόκειται να πέσουν στην Γη, το Σαββατοκύριακο, χωρίς να αποκλείεται αυτό να συμβεί στη Βόρεια Ελλάδα ή την Κρήτη.

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) ανέφερε ότι πρόκειται για έναν τεράστιο κινεζικό πύραυλο Long March 5B που είχε εκτοξευτεί στις 24 Ιουλίου.

Ο πύραυλος είχε μεταφέρει εργαστήριο στον διαστημικό σταθμό που δημιουργεί η Κίνα. Η μεταφορά έγινε με επιτυχία, αλλά ο πύραυλος, που δεν χρειάζεται πια, επιστρέφει στη Γη.

Αναμένεται να πέσει από νωρίς το Σάββατο 30 Ιουλίου ή ως το απόγευμα της Κυριακής 31 Ιουλίου.





Στον χάρτη της EASA φαίνεται οι τροχιές του πυραύλου (με το πράσινο) περνούν πάνω από κατοικημένες περιοχές στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη, αλλά και σε περιοχές της Ισπανίας και της Ιταλίας (με κόκκινο).

Επειδή είναι ογκώδης, με μήκος 30 μέτρα και βάρος 22 τόνων δύσκολα θα διαλυθεί σε πολύ μικρά κομμάτια όσο θα κινείται μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης.

Ο πύραυλος δεν διαθέτει σύστημα ελέγχου και δεν είναι γνωστό που ακριβώς θα προσκρούσει.

