Μίλι: Η σκυλίτσα που επέζησε 40 ημέρες χωρίς νερό και τροφή (εικόνες)

Συγκινεί η περιπέτεια του ζώου, που εγκλωβίστηκε σε κοντέινερ και διέσχισε τον Ατλαντικό. Πως επέζησε επί εβδομάδες, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Που «εργάζεται» σήμερα…

Πέρασε 40 ημέρες σε ένα άδειο κοντέινερ, χωρίς νερό και τροφή, εκ των οποίων 20 για να διασχίσει τον Ατλαντικό, από την Ισπανία στον Παναμά: η σκυλίτσα Μίλι, θαύμα αληθινό, εργάζεται πλέον στο διεθνές αεροδρόμιο της Πόλης του Παναμά, για τον εντοπισμό απαγορευμένων τροφίμων.

Η οδύσσεια της σκυλίτσας ξεκίνησε στα μέσα του Δεκεμβρίου του 2021, όταν το εμπορευματοκιβώτιο στο οποίο βρέθηκε αναχώρησε από την Αλχεθίρας, στη νότια Ισπανία. Είκοσι ημέρες αργότερα, το κοντέινερ εκφορτωνόταν στο λιμάνι της Κολόν, στον Παναμά.

Καθώς θεωρείτο πως ήταν άδειο, τοποθετήθηκε σε εξωτερικό χώρο και αφέθηκε στο έλεος της ζέστης και της κακοκαιρίας. Ώσπου, είκοσι ημέρες αργότερα, το άνοιξαν εργάτες και ανακάλυψαν τη σκυλίτσα, ηλικίας περίπου ενός έτους, να λιμοκτονεί και είναι αφυδατωμένη.

«Δεν ξέρουμε πώς κατάφερε να μπει (στο εμπορευματοκιβώτιο) και πώς δεν έγινε αντιληπτή... Αυτή είναι η ιστορία μια ηρωίδας. Διότι ένα ζώο εγκλωβισμένο σε κοντέινερ για 40 ημέρες, χωρίς νερό, χωρίς τροφή, πώς μπορεί να παλέψει για να επιζήσει;», είπε η Σεσίλια δε Εσκομπάρ, επικεφαλής της διεύθυνσης υγείας ζώων στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Το κοντέινερ είχε διαβρωθεί σε ένα τμήμα του κι ανακαλύψαμε ότι υπήρχε μια μικρή τρύπα σε αυτό το σημείο. Κάναμε την υπόθεση ότι άνοιξε μια μικρή τρύπα με την πατούσα της, από όπου προσπαθούσε να πιει νερό της βροχής», εξήγησε η ίδια.

Η σκυλίτσα ζύγιζε μόλις 4 κιλά όταν ανακαλύφθηκε. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στην Πόλη του Παναμά και δέχθηκε τις φροντίδες των κτηνιάτρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ένας από αυτούς, ο Ούγο Τουριγιάτσι, εκτιμά ότι η σκυλίτσα ήταν σε καλή φυσική κατάσταση πριν αναχωρήσει με το κοντέινερ και μπόρεσε να επιβιώσει χάρη στα αποθέματα που είχε ο οργανισμός της, το νερό της βροχής, τις σταγόνες που δημιουργήθηκαν λόγω της υγρασίας στο εσωτερικό του εμπορευματοκιβωτίου και στα ούρα της.

«Είναι θαύμα που αυτό το μικρό ζώο κατάφερε να επιβιώσει, γι’ αυτό τη βαφτίσαμε “Μιλάγκρος” (“θαύμα”, στα ισπανικά), και τη φωνάζουμε Μίλι», εξήγησε ο κτηνίατρος, προσθέτοντας ότι το σκυλί ζυγίζει πλέον 12,2 κιλά και τα πάει θαυμάσια.

Πέντε μήνες μετά τον εντοπισμό της, η Μίλι είναι πλέον μέλος της ομάδας των σκύλων που εργάζονται στο διεθνές αεροδρόμιο Τοκουμέν, στην Πόλη του Παναμά.

Ξεκίνησε να προσφέρει τις υπηρεσίες της πριν από μία εβδομάδα, ενώ είναι επιφορτισμένη με τον εντοπισμό νωπών τροφίμων στις αποσκευές των ταξιδιωτών, που δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα καθώς μπορεί να μεταδώσουν ασθένειες τις τοπικές κοινότητες.

«Η Μίλι πληροί τα τέσσερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας σκύλος για να ενσωματωθεί στην ομάδα: φιλική, υπάκουη στους ανθρώπους, παιχνιδιάρα και με καλή όρεξη», εξήγησε ο εκπαιδευτής της Εντγάρδο Αγκίρε.

Η σκυλίτσα, που κινείται με σβελτάδα ανάμεσα στις αποσκευές για να εντοπίσει ύποπτες οσμές, ήδη βρήκε την πρώτη της εβδομάδα μια βαλίτσα που περιείχε σπόρους, φρούτα και αλλαντικά.

«Είναι ένα σκάνερ που δεν κοστίζει ακριβά», θα πει ο κτηνίατρος Τουριγιάτσι, «μόνο τροφή και την αγάπη που της δίνουμε».

