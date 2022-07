Πολιτισμός

Μαρία Κάλλας: Κατεδαφίστηκε το πατρικό της σπίτι στη Μεσσηνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πατρικό της μεγάλης ντίβας είχε αρχίσει να ερειπώνεται από το 1952. Όμως, ό,τι είχε μείνει είναι σήμερα, πλέον, ένας σωρός από μπάζα!

Το πετρόκτιστο πατρικό σπίτι της Μαρίας Κάλλας στο Νεοχώρι κατεδαφίστηκε.

Το γεγονός γνωστοποίησε? ο ?καθηγητής Πέτρος Θέμελης με δημοσίευση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook.

"Το εγκαταλειμμένο μισογκρεμισμένο σπιτικό του φαρμακοποιού Γεωργίου Καλογερόπουλου, πατέρα της «θεϊκής» σοπράνο Μαρίας Κάλας στο Νεοχώρι του Μελιγαλά στάθηκε η αφορμή να γράψω το παραπάνω κείμενο. Το δημοσίευσε ο γνωστός σκηνοθέτης Μπάμπης Τσόκας, αγαπητός φίλος και συνοδοιπόρος στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Μεσσηνίας, στο βιβλίο που συνόδευε τη σημαντική ταινία του για τη Μαρία Κάλας. Το πετρόκτιστο κατάλοιπο της λαϊκής πατρικής κατοικίας κρατούσε μέσα του ερμητικά κλεισμένη τη μνήμη της μεγάλης ντίβας, είχε μεταβληθεί σε μνημείο μέγιστης αξίας που κατανόησαν μέλη της κοινωνίας του Μελιγαλά, μερίμνησαν έγκαιρα για την αγορά του γύρω χώρου και προχώρησαν στην οργάνωση τακτικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων στη μνήμη της μεγάλης ντίβας με επίκεντρο πάντα το ταπεινό αλλά αυθεντικό υλικό κατάλοιπο της πατρικής οικίας.

Πληροφορήθηκα κατάπληκτος φέτος (2022) την Άνοιξη ότι το αυθεντικό αυτό κατάλοιπο μνήμης κατεδαφίστηκε από το Δήμο Οιχαλίας για να κτισθεί στη θέση του οικοδόμημα από οπλισμένο σκυρόδεμα (!). Ρωτήθηκε αλήθεια για την απόφαση κατεδάφισης η σχετική επιτροπή επιστημόνων που είχε συστήσει προς τούτο δήμαρχος Οιχαλίας;

Η εικόνα του λιθοσωρού της κατεδαφισμένης οικίας που αντίκρυσα πρόσφατα με συγκλόνισε. Η μνήμη της μεγάλης αοιδού είχε ενταφιασθεί κάτω από τα «μπάζα» του πατρικού ενδιαιτήματος (Εικ. 1-2). Ένα απρόσωπο τσιμεντένιο ισόγειο στη θέση του βρισκόταν υπό ανέγερση με τις μπετόβεργες σε αναμονή για όροφο ... "

Από την πλευρά του τη δική του απάντηση μέσω δελτίου τύπου δίνει ο Δήμος Οιχαλίας για την κατεδάφιση του ιστορικού αυτού σπιτιού

πηγή fb προφιλ Πέτρος Θέμελης

Ειδήσεις σήμερα:

Χειροπέδες σε αστυνομικό για ασέλγεια σε ανήλικη με… “άρωμα” πορνογραφίας

Πύραυλος ίσως πέσει στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο

Λάρισα – Τροχαίο: Φίδι “τρύπωσε” σε αυτοκίνητο και δάγκωσε τον οδηγό