Κόσμος

Μπάιντεν: Πέφτει η δημοτικότητα του - “Φουντώνει” η συζήτηση για τη διαδοχή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Δημοκρατικοί αναμένουν απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν φέτος.

Όλο και πιο πολύ μειώνεται η δημοτικότητα του Τζο Μπάιντεν στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, αφού σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση του CNN, το 75% των οπαδών του κόμματος θέλει κάποιον άλλον για υποψήφιο στις εκλογές του 2024.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί είναι δυσαρεστημένοι με την κατάσταση της χώρας και την οικονομία. Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, ενώ νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη Τρίτη έδειξε ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Το 32% των ερωτηθέντων δεν θέλει να επανεκλεγεί ο Μπάιντεν, ενώ πριν από μερικούς μήνες το ποσοστό αυτό ήταν στο 16%.

Το 25% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι θέλουν τον Μπάιντεν υποψήφιο, ωστόσο το ποσοστό αυτό πριν από λίγους μήνες ήταν στο 45%.

Στους ηλικίας 45 και άνω το 31% θέλει τον Μπάιντεν υποψήφιο, ωστόσο στους κάτω των 45 αυτοί που τον θέλουν υποψήφιο φτάνουν μόλις το 18%.

Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει ότι οι νεώτεροι θεωρούν μειονέκτημα την ηλικία του Αμερικανού προέδρου και πιστεύουν ότι οι δυνάμεις του πολύ πιθανόν να τον προδώσουν σε μια δεύτερη προεδρική θητεία.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό που καταγράφει υψηλά 40 ετών και αναγκάζει εκατομμύρια Αμερικανούς να έρχονται αντιμέτωποι με υψηλές τιμές σε βασικά είδη όπως τα τρόφιμα, η στέγαση και το φυσικό αέριο.

Η άνοδος των τιμών έρχεται στον απόηχο της πανδημίας, που ανατρέπει βασικές παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και φυσικά τον πόλεμο στην Ουκρανία που επηρεάζει περαιτέρω τις τιμές του πετρελαίου και των τροφίμων.

Το ποσοστό αποδοχής του Μπάιντεν παραμένει γύρω στο 30%, σύμφωνα με ξεχωριστή δημοσκόπηση του CNN που δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, ενώ οι Δημοκρατικοί προετοιμάζονται για νέες απώλειες στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η δημοσκόπηση του CNN κυκλοφόρησε την ίδια μέρα με νέα δημοσκόπηση από το Πανεπιστήμιο του Νιου Χάμσαϊρ που δείχνει ότι μόλις το 31% των Δημοκρατικών του Νιου Χάμσαϊρ θέλουν να επανεκλεγεί ο Μπάιντεν και ότι 59% δεν θέλουν να είναι ξανά υποψήφιος.

Τον Ιούνιο, το 54% των Δημοκρατικών του Νιου Χάμσαϊρ δήλωσαν ότι δεν ήθελαν να είναι υποψήφιος ξανά.

πηγή: CNN

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλάκος για πτώση πυραύλου στην Ελλάδα: Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη χώρα μας (βίντεο)

Τουρκία: Ο πληθωρισμός “εξαφανίζει” τους μισθούς

Ο Μεντβέντεφ δείχνει χάρτη με τα “νέα σύνορα” της Ουκρανίας (εικόνες)