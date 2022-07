Κόσμος

Ιταλία: Σκότωσε στο δρόμο ανάπηρο Νιγηριανό γιατί του ζήτησε χρήματα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσθηση προκάλεσε ότι ενώ πολλοί μάρτυρες τράβηξαν την σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα, κανείς δεν παρενέβη για να σταματήσει την δολοφονική βία του 32χρονου.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η δολοφονία του Νιγηριανού Αλίκα Ογκορκούκβου, 39 ετών, στην πόλη Τσιβιτανόβα Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας. Το θύμα, που ήταν πλανόδιος πωλητής, χτυπήθηκε με πατερίτσα και στη συνέχεια στραγγαλίστηκε με γυμνά χέρια, από τον Φιλίπο Φερλάτσο, 32 ετών.

Στην αρχή, ο δολοφόνος ισχυρίστηκε ότι ο Νιγηριανός (ανάπηρος μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα) παρενόχλησε την αρραβωνιαστικιά του. Κατά την ανάκριση, όμως, διαπιστώθηκε ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο, και ότι ο Ογκορκούκβου είχε ζητήσει, επαιτώντας, λίγα χρήματα από τον Φερλάτσο.

Αίσθηση προκάλεσε ότι ενώ πολλοί κάτοικοι της Τσιβιτανόβα τράβηξαν την σκηνή με τα κινητά τους τηλέφωνα, κανείς δεν παρενέβη για να σταματήσει την δολοφονική βία του 32χρονου.

Όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Ιταλίας, από την άκρα δεξιά των Αδελφών της Ιταλίας, μέχρι την Ιταλική Αριστερά, καταδίκασαν χωρίς καμία περιστροφή την βάρβαρη αυτή δολοφονία.

Εκατό περίπου Νιγηριανοί που ζουν στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στο σημείο της δολοφονίας, και εξέφρασαν την πικρία και την αγανάκτησή τους για το ότι κανένας αυτόπτης μάρτυρας δεν προσπάθησε να βοηθήσει τον άτυχο συμπατριώτη τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαύδος: Βανδάλισαν το σχολείο του ακριτικού νησιού (εικόνες)

Τροχαίο: Μηχανή σκαρφάλωσε στα κλαδιά ελιάς!

Μίλι: Η σκυλίτσα που επέζησε 40 ημέρες χωρίς νερό και τροφή (εικόνες)