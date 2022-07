Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων - ΠΟΥ: Συναγερμός για αύξηση των θανάτων στην Ευρώπη

Πόσα κρούσματα έχουν εντοπιστεί παγκοσμίως σύμφωνα με τον ΠΟΥ.





Τον κώδωνα του κινδύνου για την ευλογιά των πιθήκων κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Εκτίμησε ότι η Ευρώπη περιμένει αύξηση των θανάτων που έχουν σχέση με τη νόσο.

Ειδικότερα, το περιφερειακό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη προβλέπει μετά την ανακοίνωση των πρώτων θανάτων από την ευλογιά των πιθήκων εκτός Αφρικής, αύξηση και στη Γηραιά Ήπειρο.

Ο ΠΟΥ υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι σοβαρές επιπλοκές παραμένουν σπάνιες.

Δύο θάνατοι ανθρώπων που προκλήθηκαν από την ευλογιά των πιθήκων ανακοινώθηκαν από την Παρασκευή (29.07.2022) στην Ισπανία και άλλος ένας στη Βραζιλία, χωρίς να είναι γνωστό εάν πράγματι ο ιός είναι η αιτία αυτών των θανάτων.

Αυτά τα τρία κρούσματα αυξάνουν σε οκτώ τον αριθμό των θανάτων που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως από τον Μάιο, οι πέντε πρώτοι καταγράφηκαν στην Αφρική, όπου η ασθένεια είναι ενδημική και εντοπίστηκε για πρώτη φορά στον άνθρωπο το 1970.

«Δεδομένης της συνέχισης της εξάπλωσης της ευλογιάς των πιθήκων στην Ευρώπη, περιμένουμε ότι θα υπάρχουν περισσότεροι θάνατοι», δήλωσε σε ανακοίνωση η Κάθριν Σμόλγουντ, υπεύθυνη για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ Ευρώπης.

Ο στόχος πρέπει να είναι «να σταματήσει γρήγορα η μετάδοση του ιού στην Ευρώπη και να πάψει αυτή η πανδημία», τονίζει η Σμόλγουντ, που υπογραμμίζει ωστόσο ότι στην πλειονότητα των κρουσμάτων, η ασθένεια θεραπεύεται από μόνη της, χωρίς να χρειάζεται θεραπεία.

«Η αναφορά των θανάτων που σχετίζονται με την ευλογιά των πιθήκων δεν αλλάζει την εκτίμησή μας για την επιδημία στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις περνά από μόνη της, η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, περισσότερα από 18.000 κρούσματα έχουν εντοπιστεί παγκοσμίως εκτός Αφρικής από τις αρχές Μαΐου, τα περισσότερα από αυτά στην Ευρώπη.

Προς το παρόν, ο ΠΟΥ τονίζει ότι δεν υπάρχουν εμβόλια για όλους και ως εκ τούτου συνιστά να δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς που κινδυνεύουν περισσότερο, στους ασθενείς και σε αυτούς που τους φροντίζουν ή σε αυτούς που κάνουν έρευνα.

