Βόλος: Εγκαινιάστηκαν 3 νέα υποβρύχια μουσεία

Τα νέα υποβρύχια μουσεία, από σήμερα είναι προσβάσιμα από το κοινό, τόσο ως επισκέψιμοι χώροι, όσο και για καταδυτικό τουρισμό

Τρία νέα υποβρύχια μουσεία εγκαινιάστηκαν σήμερα στην Αμαλιάπολη της Μαγνησίας, το ένα εντυπωσιακότερο από το άλλο, ανεβάζοντας πλέον σε τέσσερα τα υποβρύχια μουσεία στην ευρύτερη περιοχή, που αποτελούν ταυτόχρονα μοναδικά σημεία αναφοράς και επισκεψιμότητας σε όλη την Ελλάδα.

Τα νέα τρία υποβρύχια μουσεία, από σήμερα είναι προσβάσιμα από το κοινό, τόσο ως επισκέψιμοι χώροι, όσο και για καταδυτικό τουρισμό όπως είπε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη που παραβρέθηκε στην τελετή που έγινε στην Αμαλιάπολη και ανοιχτά της νησίδας Κίκυνθος, όπου βρίσκεται και το ένα από τρία ναυάγια που μετετράπησαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε υποβρύχια μουσεία.

Tο ένα υποβρύχιο μουσείο που είναι και το πλέον προσβάσιμο, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από την νησίδα Κίκυνθος και 600 μέτρα από την προκυμαία της Αμαλιάπολης, ενώ τα άλλα δύο στον όρμο Νηές και συγκεκριμένα στη θέση Ακρωτήρι Γλάρος και το άλλο στο Ακρωτήρι Τηλέγραφος.

Η κ. Μενδώνη χαρακτήρισε το γεγονός εντυπωσιακό, αφού ήταν παρούσα και στα εγκαίνια του υποβρύχιου μουσείου της Αλοννήσου, που χαρακτηρίζεται ως ο «Παρθενώνας» των υποβρύχιων μουσείων και πρόσθεσε ότι «τα συγκεκριμένα έρχονται να συνθέσουν ένα θαλάσσιο πάρκο με τέσσερα μουσεία, σε συνδυασμό με τον καταδυτικό τουρισμό που αναπτύσσεται στην περιοχή. Αυτά τα ναυάγια βρίσκονται σε ρηχά νερά, που κυμαίνονται από 3 ως 8 και 15 μέτρα και μπορούν να τα επισκεφθούν ακόμη και αρχάριοι, με την απαραίτητη φροντίδα βέβαια για την ασφάλεια των καταδυόμενων».

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, που για τον ίδιο ήταν ένας σπουδαίος στόχος η ανάδειξη των υποβρύχιων μουσείων τόνισε ότι αυτή η προσπάθεια είναι ένα μεγάλο βήμα για την περιοχή, αλλά και για την χώρα αφού είναι τα μοναδικά στην Ελλάδα.

Επίσης παρούσα ήταν και η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη που αφ΄ενός εξέφρασε τον θαυμασμό της, αφετέρου μίλησε για την λαμπρή πορεία του φετινού τουρισμού όπου όπως είπε «τα μηνύματα είναι εξαιρετικά θετικά και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Στόχος είναι η διάχυση του τουριστικού ρεύματος σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και σε περιοχές που υπολείπονται ελάχιστα από τα ρεκόρ και παράλληλα η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και ως το τέλος του Νοεμβρίου, ίσως και τον Δεκέμβριο».

Εντυπωσιακή ήταν η εικόνα όταν με πλωτά σκάφη επίσημοι καλεσμένοι και μη, έφθασαν πάνω από το ναυάγιο στην Κίκυνθο και βουτηχτές, μεταξύ των οποίων και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, κατέβηκαν ως τον βυθό και θαύμασαν το μεγαλείο των κρυμμένων θησαυρών που επί αιώνες, ήταν μεν γνωστοί, αλλά παρέμεναν αναξιοποίητοι. Ιδιαίτερο τόνο έδωσαν νέοι και νέες από καταδυτική σχολή του Βόλου που χόρεψαν μέσα στη θάλασσα στην ακτή της Κικύνθου.

Παρόντες στα εγκαίνια ήταν επίσης η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή και ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος, βουλευτές, δήμαρχοι και πάρα πολύς κόσμος και τουρίστες που εκδήλωσαν ενθουσιασμό για το εγχείρημα.

