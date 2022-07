Υγεία - Περιβάλλον

Εύβοια: Σε ΜΕΘ ο 6χρονος που δέχθηκε επίθεση από ροτβάιλερ

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ροτβάιλερ. Το σκυλί τραυμάτισε σοβαρά το παιδί, καθώς το δάγκωσε στο κεφάλι και τα πλευρά.



Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο Παίδων νοσηλεύεται το 6χρονο αγόρι που δέχτηκε επίθεση από ροτβάιλερ στην Εύβοια, στην παραλία του Λιμνιώνα Διρφύων Μεσσαπίων.

Το σκυλί, διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη του, επιτέθηκε στο παιδί και το τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι και τα πλευρά

Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών ενώ στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ωστόσο, οι γιατροί έκριναν πως λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης ο 6χρονος ασθενής θα έπρεπε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι θεράποντες ιατροί έκριναν πως ήταν απαραίτητο το παιδί να υποβληθεί σε πολύωρο χειρουργείο για να αντιμετωπιστεί το εγκεφαλικό οίδημα που προκλήθηκε.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ροτβάιλερ

Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη ο 41χρονος ιδιοκτήτης του ροτβάιλερ που τραυμάτισε τον 6χρονο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 41χρονος κατέθεσε στο Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων Μεσσαπίων όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και ενημερώθηκε σχετικά ο εισαγγελέας Χαλκίδας ο οποίος έδωσε εντολή να αφεθεί ελεύθερος, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση.

