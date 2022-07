Παράξενα

Κως: Έφυγε κολυμπώντας από την Τουρκία - Βρέθηκε νεκρός στην ακτή

Που και πως εντοπίστηκε ο αλλοδαπός, ο οποίος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο, αλλά ήταν αργά.

Ξεκίνησε κολυμπώντας από την περιοχή Ακάρ της Τουρκίας, κοντά στην Αλικαρνασσό (Bodrum) για να φθάσει στην Κω, μια απόσταση περίπου 11 μιλίων.

Όμως, δεν τα κατάφερε ο 29χρονος, αλλοδαπός.

Βρέθηκε νεκρός στην παραλία Λάμπη στην Κω. Στελέχη του Λιμεναρχείου της Κω τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και όταν μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού οι γιατροί πιστοποίησαν τον θάνατο του.

Απο τα πρώτα στοιχεία φαίνεται πώς ο άτυχος άνδρας ήταν Παλαιστινιακής καταγωγής.

Το Λιμεναρχείο Κω διενεργεί προανάκριση, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του 29χρονου θα φανούν από την νεκροψία-νεκροτομή που έχει παραγγελθεί.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

"Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Κω για ύπαρξη σορού άνδρα, στην παραθαλάσσια περιοχή “ΛΑΜΠΗ” ν. Κω.Άμεσα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κω, μετέβησαν στο σημείο και εντόπισαν το άτομο χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ μετέπειτα διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Πρόκειται για 29χρονο αλλοδαπό ο οποίος είχε ξεκινήσει, κολυμπώντας από τα έναντι τουρκικά παράλια, με προορισμό την ν. Κω.

Από το Λιμεναρχείο Κω που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής".

