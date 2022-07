Κόσμος

Κορονοϊός - Μπάιντεν: Το βίντεο στο Twitter μετά τη νόσηση για δεύτερη φορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε στο βίντεο που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Twitter.

Με ένα μικρό βίντεο 11 δευτερολέπτων ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό για δεύτερη φορά.

Στο βίντεο, που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Twitter, ο Τζο Μπάιντεν στέκεται όρθιος σε βεράντα του Λευκού Οίκου και ανακοινώνει ότι τις επόμενες ημέρες θα μείνει απομονωμένος.

Ντυμένος με γαλάζιο πουκάμισο και μπλε παντελόνι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται χαλαρός και ευδιάθετος θέλοντας να αμβλύνει τις ανησυχίες που προκάλεσε η ανακοίνωση, χθες, ότι είναι πάλι θετικός.

Στο πλάνο και ο προεδρικός σκύλος που ακούει στο όνομα «Commander» («Διοικητής») και είναι ξαπλωμένος σε έναν πράσινο καναπέ με φόντο τους καταπράσινους κήπους του Λευκού Οίκου.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Ρέθυμνο: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την σύζυγό του

Αίγινα: Θρίλερ με 20χρονη που βρέθηκε απαγχονισμένη στην αυλή του σπιτιού της

Ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν έφαγε “Κρητικά” στην Αθήνα - Τι είπε στον σεφ (εικόνες)