Ρέθυμνο: Αρπαγή 7χρονου σε ξενοδοχείο

Πανικός επικράτησε σε ξενοδοχείο του Ρεθύμνου το πρωί της Κυριακής. Ποιος άρπαξε το ανήλικο αγόρι και που το οδήγησε.



Πανικός επικράτησε σε ξενοδοχείο του Ρεθύμνου, σήμερα το πρωί, μετά την εξαφάνιση ανήλικου αγοριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής όταν εργαζόμενη του ξενοδοχείου άρπαξε ένα αγόρι 7 ετών ελληνικής καταγωγής και για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους το μετέφερε μέσα στο δωμάτιο της, σε χώρο του ξενοδοχείου, όπου το έκλεισε.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, οι έλληνες γονείς του παιδιού το αναζητούσαν έντρομοι δίχως αποτέλεσμα. Ωστόσο έπειτα από περίπου μία ώρα ομηρίας ο μικρός κατόρθωσε να αποδράσει από το δωμάτιο της αλλοδαπής εργαζόμενης και να καλέσει σε βοήθεια.

Πλέον αστυνομικοί συνέλαβαν την εργαζόμενη ενώ διεξάγεται έρευνα αναφορικά με τα κίνητρα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η αρπαγή του παιδιού.

