Life

“Star Trek”: Πέθανε η Νισέλ Νίκολς

Η ηθοποιός που ερμήνευσε τον ρόλο της Ουχούρα στην ιστορική ταινία έφυγε από τη ζωή.

Η ηθοποιός Νισέλ Νίκολς, η οποία ερμήνευσε τον ρόλο της υπολοχαγού Ουχούρα στην τηλεοπτική σειρά "Star Trek", πέθανε σε ηλικία 89 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο γιος της με ανάρτησή του στην σελίδα της Αμερικανίδας πρωταγωνίστριας στο Facebook.

"Χθες το βράδυ, η μητέρα μου Νισέλ Νίκολς πέθανε από φυσικά αίτια", έγραψε ο Κάιλ Τζόνσον, ο γιος της, στην επίσημη σελίδα της Νίκολς στο Facebook.

"Το φως της ωστόσο, όπως οι αρχαίοι γαλαξίες που τώρα βλέπουμε για πρώτη φορά, θα παραμείνει για εμάς και τις μελλοντικές γενιές για να το απολαμβάνουμε, να μαθαίνουμε και να αντλούμε έμπνευση από αυτό", έγραψε ο Τζόνσον.