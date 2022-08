Οικονομία

Λαϊκές αγορές: παράταση για τις αιτήσεις αδειών

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης αδειών έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου δόθηκε για τη δήλωση λαϊκών αγορών στο Πληροφοριακό Σύστημα "βελτίωση και απλοποίηση διαδικασίας τοποθέτησης στις λαϊκές αγορές", με διάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που ενσωματώνεται στο περιβαλλοντικό πολυνομοσχέδιο.

Όπως αναφέρει σημερινή ανάρτηση της Παναττικής Ομοσπονδίας Πωλητών Λαϊκών Αγορών στην ηλεκτρονική της σελίδα, η προθεσμία έληγε στις 31 Ιουλίου αλλά όπως ενημέρωσε ο αρμόδιος υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, επειδή δεν είχαν προλάβει ενδιαφερόμενοι να κάνουν τη δήλωση, δίδεται η παράταση ώστε να μην αδικηθεί κάποιος και βρεθεί χωρίς άδεια λαϊκών αγορών.

Στο ίδιο άρθρο, το 131, είχε προβλεφθεί οι κάτοχοι άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών του νομού Αττικής ειδικά, εφόσον έχουν έως είκοσι στρέμματα στα ΟΠΣΑΑ, να μπορούν να λάβουν επαγγελματική άδεια και επιπλέον τώρα συμπληρώθηκε ότι στην έννοια των παραγωγών συμπεριλαμβάνονται και οι παραγωγοί αυγών και μελιού.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε σε δηλώσεις του σε πρόσφατη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών(ΠΟΣΠΛΑ) Δημήτρη Μουλιάτο : «Δεν το είχαμε γράψει ρητά και κάποιοι που πήγαν να κάνουν αυτή τη αλλαγή τους εμποδίζει το σύστημα. Δεν τους επιτρέπει να μπουν, αλλά ξεκαθαρίζουμε ότι ισχύει το άρθρο ως ίσχυε με τη διευκρίνιση ότι στην έννοια του παραγωγού λαϊκών αγορών εντάσσονται και οι παραγωγοί λαϊκών αγορών που έχουν άδεια πώλησης αυγών και άδεια πώλησης μελιού…».

Στο πλαίσιο της προαναφερθείσας συνάντησης, όπως αναφέρει η ομοσπονδία, μεταξύ άλλων, ο κ. Μουλιάτος έθεσε το ζήτημα της δυνατότητας για προαιρετική μετατροπή των παραγωγικών αδειών σε επαγγελματικές και σε όσους εκ των παραγωγών πωλητών δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και την πώληση αυγών και μελιών στις λαϊκές αγορές.

Το αίτημα αυτό τέθηκε σε γνώση του υπουργού, καθώς, επί σειρά μηνών όπως αναφέρεται, η ΠΟΣΠΛΑ γινόταν καθημερινά δέκτης πολλών σχετικών αιτημάτων από παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, διεκδικώντας έτσι την ένταξή τους στην ευεργετική αυτή διάταξη για μετατροπή των αδειών τους από παραγωγικές σε επαγγελματικές.

Έτσι όσοι παραγωγοί πωλητές των λαϊκών αγορών που εντάσσονται στις κατηγορίες των αυγών και των μελιών το επιθυμούν, έχουν πλέον τη δυνατότητα, να αιτηθούν τη μετατροπή των αδειών τους.

«Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουν, και οι ίδιοι, ένα διπλό όφελος! Ως παραγωγοί εξασφαλίζουν αφενός την παραγωγική τους δραστηριότητα κι αφετέρου ως αδειούχοι επαγγελματίες πωλητές την επαγγελματική τους παρουσία και τα πλεονεκτήματά της σε κάθε λαϊκή αγορά που δραστηριοποιούνται» καταλήγει η ΠΟΣΠΛΑ.

