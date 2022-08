Life

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: Πρωτιές και εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης

Το απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων επέστρεψε δυναμικά μέσα από τον ΑΝΤ1 και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πάτησε γκάζι στην κούρσα της τηλεθέασης, τερματίζοντας πρώτος και με διαφορά.



115 παίκτες

70 επεισόδια

14 εβδομάδες

3.150 λεπτά στον τηλεοπτικό αέρα

325.400 ευρώ

20,4% στο δυναμικό κοινό 18-54 και πρωτιά στη ζώνη προβολής του με 8,2 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό

20,7% στο σύνολο κοινού και πρωτιά στη ζώνη προβολής του με 7,2 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι

Αυτό είναι το πιο δυνατό παιχνίδι γνώσεων!

Μετά από 16 χρόνια, η πιο κλασική τηλεοπτική ερώτηση, «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», ακούστηκε και πάλι. Το απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων επέστρεψε δυναμικά μέσα από τον ΑΝΤ1 και ο μοναδικός Γρηγόρης Αρναούτογλου πάτησε γκάζι στην κούρσα της τηλεθέασης, τερματίζοντας πρώτος και με διαφορά.

Από 25/4 έως και 31/7, ο αγαπημένος Εκατομμυριούχος μονοπώλησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών με εντυπωσιακές επιδόσεις στην πλειοψηφία των ηλικιακών κοινών.

Με μέσο όρο 20,4% κυριάρχησε στο δυναμικό κοινό 18-54, στη ζώνη προβολής του, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 8,2 μονάδες, ενώ πρωτιά κατέγραψε και στο σύνολο κοινού με 20,7% και 7,2 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΑΝΤ1 παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 1.060.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προβολής του, το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» κατέγραφε υψηλές «πτήσεις» τόσο στις γυναίκες, όσο και στους άντρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους ανδρικό κοινό σημείωσε συνολικό μερίδιο 22,5%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό 21,3%.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται και πάλι τον Σεπτέμβριο στον ΑΝΤ1 για να χαρίσει γνώσεις, συγκινήσεις, απρόοπτα και συναρπαστικές στιγμές.

