Λέσβος - Βιασμός ανήλικης από αστυνομικό: Τα στοιχεία του συλληφθέντα (εικόνες)

Στην δημοσιότητα οι φωτογραφίες και τα στοιχεία του με εισαγγελική διάταξη. Ο αστυνομικός πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

Στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μυτιλήνης, έδωσε η Αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες του 53χρονου, ο οποίος συνελήφθη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τελέστηκαν, καθώς και στη βεβαίωση εγκλημάτων που τιμωρούνται ως κακουργήματα ή πλημμελήματα με δόλο (εν προκειμένω εγκλημάτων κατά τις γενετήσιας ελευθερίας) και συγκεκριμένα στον εντοπισμό, επιπλέον θυμάτων βιασμού ή ασελγών πράξεων, διαδικασία η οποία σε διαφορετική περίπτωση καθίσταται απολύτως δυσχερής.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-8779700 και 10301 της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Η σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. Για να δείτε φωτογραφίες και να μάθετε τα στοιχεία ταυτότητας του κατηγορούμενου, πατήστε ΕΔΩ

Ο αστυνομικός πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την, Τρίτη 2/8, στις 11 το πρωί στον ανακριτή Λέσβου.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας ο άνδρας είχε προσεγγίσει την ανήλικη από τον Ιανουάριο του 2022, οπότε και προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις με τη μαθήτρια ενώ λίγους μήνες αργότερα κάνοντας χρήση προφίλ σε διαδικτυακή εφαρμογή επιχειρούσε συστηματικά να παρασύρει την ανήλικη σε πορνογραφικές παραστάσεις.

Την 27η Ιουλίου οι γονείς της μαθήτριας μαζί με την κόρη τους προχώρησαν σε καταγγελία σε βάρος του αστυνομικού στην Ασφάλεια Μυτιλήνης.

