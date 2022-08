Κόσμος

Πλημμύρες – Κεντάκι: Αυξάνεται δραματικά ο κατάλογος των νεκρών

Τουλάχιστον 37 οι νεκροί, ενώ υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι την ώρα που η κακοκαιρία συνεχίζεται.

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των καταστροφικών πλημμυρών στο Κεντάκι έφθασε τους 37 νεκρούς και η κακοκαιρία συνεχίζεται, ανακοίνωσε χθες ο κυβερνήτης αυτής της πολιτείας των νοτιοανατολικών ΗΠΑ.

«Κλείνουμε την ημέρα με περισσότερα σπαρακτικά νέα από το ανατολικό Κεντάκι. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 37 και εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι», ανέφερε μέσω Twitter ο Άντι Μπεσίαρ. «Ας προσευχηθούμε γι’ αυτές τις οικογένειες», πρόσθεσε ο Δημοκρατικός πολιτικός.

Ο κ. Μπεσίαρ ανέφερε πως ο απολογισμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς σωστικά συνεργεία θα αναπτύσσονται σε περιοχές οι οποίες χτυπήθηκαν από τις πλημμύρες και στις οποίες δεν είχαν φθάσει ως αυτό το στάδιο.

Οι έρευνες εμποδίστηκαν από νέες βροχοπτώσεις χθες και αναμενόταν οι καταιγίδες να συνεχιστούν τη νύχτα.

«Λες και η κατάσταση δεν ήταν ήδη αρκετά δύσκολη για τους κατοίκους αυτής της περιοχής, βρέχει αυτή τη στιγμή», δήλωνε ο κυβερνήτης νωρίτερα χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η αμερικανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) προειδοποίησε ότι υπήρχε κίνδυνος πλημμυρών στο μεγαλύτερο μέρος του ανατολικού Κεντάκι ως σήμερα το πρωί.

«Είναι πιθανές ισχυρές βροχοπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν αστραπιαίες πλημμύρες», ανέφερε η NWS μέσω Twitter.

Οι πλημμύρες αυτές, που άρχισαν την περασμένη εβδομάδα και συγκαταλέγονται στις χειρότερες που έχουν πλήξει ποτέ το Κεντάκι, μεταμόρφωσαν δρόμους σε ποτάμια, κατάπιαν γέφυρες και σπίτια σε περιοχές που βίωναν ήδη οικονομικό μαρασμό.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν σε κεραίες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας περιέπλεξαν τις επιχειρήσεις διάσωσης και κάθε εκτίμηση για τον αριθμό των θανάτων και των αγνοούμενων.

Προχθές Κυριακή, ο κυβερνήτης Μπεσίαρ προειδοποίησε πως «θα βρίσκουμε πτώματα για εβδομάδες, πολλά από τα οποία θα έχουν παρασυρθεί για εκατοντάδες μέτρα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε κατάσταση «φυσικής καταστροφής» αποδεσμεύοντας ομοσπονδιακά κεφάλαια για υποστηριχθούν οι πληγείσες περιοχές στην πολιτεία.

