Οικονομία

Γεωργιάδης: Η Ελλάδα με Μητσοτάκη έγινε παράδειγμα προς μίμηση

Τι είπε για τα νέα μέτρα στήριξης και το ενδεχόμενο να λάβουμε έκτακτα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί» σχολίασε τα διαδοχικά περιστατικά γυναικοκτονιών τις τελευταίες ημέρες, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε όλες τις γυναίκες που δέχονται βία από τον σύντροφο τους να την καταγγέλλουν και οι Αρχές θα πρέπει να είναι πιο αυστηρές στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης, επεσήμανε ότι το 2022 και έως σήμερα έχουνε ρεκόρ επενδύσεων στη χώρα μας, αναφερόμενος μάλιστα και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, προσθέτοντας μάλιστα πως ο δείκτης της ανεργίας είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών

Ερωτηθείς για το αν η χώρα μας θα λάβει μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας από το φθινόπωρο, απάντησε πως είναι δεδομένο πως αν η Ρωσία διακόψει συνολικά την παροχή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, όλα τα κράτη θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Σε αυτήν την περίπτωση και η Ελλάδα θα χρειαστεί να λάβει κάποια μέτρα αλλά σίγουρα είμαστε και θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις χώρες της βόρειας Ευρώπης.

Στο ερώτημα αν θα υπάρξουν και νέα μέτρα στήριξης για την κοινωνία, απάντησε ότι όσο η οικονομία μας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από αυτούς που είχαν υπολογιστεί, τόσο θα δημιουργείται πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για να υπάρξουν νέα μέτρα ενίσχυσης. Έφερε δε ως παράδειγμα τις επιδοτήσεις για το ρεύμα «οι οποίες είναι οι μεγαλύτερες σε όλη την Ευρώπη».

Σχετικά με τον πληθωρισμό, είπε ότι στο τέλος του χρόνου η Ελλάδα θα έχει πληθωρισμό περίπου στον μέσο ευρωπαϊκό όρο και εξήγησε γιατί στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερος από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε κατηγορηματικά ότι η Ελλάδα, «με τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, έγινε από παράδειγμα προς αποφυγή, παράδειγμα προς μίμηση».





