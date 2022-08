Υγεία - Περιβάλλον

Γκάνα: νεκρό παιδί από τον έντονα μολυσματικό ιό Marburg

Ανησυχία από τον ΠΟΥ και πόσοι είναι οι θάνατοι από τον μολυσματικό ιό.

Ένα παιδί στην Γκάνα, το οποίο είχε προσβληθεί από τον έντονα μολυσματικό ιό Marburg που μοιάζει με τον Έμπολα, πέθανε, όπως ανακοίνωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Με τον θάνατό του ο συνολικός αριθμός θανάτων στη χώρα, από τότε που καταγράφηκε το πρώτο ξέσπασμα στην ιστορία της Γκάνας τον περασμένο μήνα, ανήλθε σε τρεις.

Το ξέσπασμα του ιού είναι μόλις το δεύτερο που καταγράφεται στη Δυτική Αφρική. Το πρώτο κρούσμα του ιού στην περιοχή καταγράφηκε τον περασμένο χρόνο στη Γουινέα.

Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από ένα είδος μεγάλης νυχτερίδας και εξαπλώνεται μεταξύ των ανθρώπων μέσω της άμεσης επαφής με σωματικά υγρά, μολυσμένες επιφάνειες και υλικά, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Το παιδί που πέθανε, το φύλο και η ηλικία του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκαν, ήταν ένα από τα δύο νέα κρούσματα που ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ο ΠΟΥ.

«Την περασμένη εβδομάδα ανέφερα δύο επιπλέον κρούσματα. Το ένα είναι η σύζυγος του ''ασθενούς μηδέν'' και το δεύτερο είναι το παιδί του, το οποίο δυστυχώς πέθανε, αλλά η σύζυγος βρίσκεται στη ζωή και η κατάστασή της βελτιώνεται», είπε στους δημοσιογράφους η γιατρός του ΠΟΥ Ιμπραχίμα Σότσε Φολ.

Το υπουργείο Υγείας της Γκάνας έχει αναφέρει μόλις τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα και απαιτείται να διενεργηθεί περαιτέρω έλεγχος σε ένα ύποπτο κρούσμα, είπε η ίδια.

Τα δύο πρώτα κρούσματα, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Ασάντι της Γκάνας, εμφάνιζαν αμφότερα συμπτώματα όπως διάρροια, πυρετό, ναυτία και εμετούς προτού καταλήξουν στο νοσοκομείο, ανέφερε νωρίτερα ο ΠΟΥ.

