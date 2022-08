Τεχνολογία - Επιστήμη

O θόρυβος των οχημάτων επιβαρύνει την υγεία των πολιτών

Ποια είναι τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης.

Οι επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία των πολιτών σχετίζονται με τις συχνότητες από τις οποίες συνίσταται, την ένταση, τη διάρκεια και την επαναληπτικότητά του.

Έτσι μπορεί να παρατηρηθούν από απλή ενόχληση μέχρι άγχος, δυσκολία πνευματικής συγκέντρωσης, διαταραχή του ύπνου, υπέρταση, μόνιμες ή παροδικές ακουστικές βλάβες, δυσκολία στην ομιλία, μείωση της παραγωγικότητας στον εργασιακό τομέα κ.ά.

Μελέτες έδειξαν ότι άνθρωποι που ζουν μόνιμα σε θορυβώδες περιβάλλον παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά κατανάλωσης αντιόξινων φαρμάκων, υπνωτικών και ηρεμιστικών.

Ο θόρυβος σχετίζεται, επίσης, με εργατικά και τροχαία ατυχήματα. Σε πολλές περιπτώσεις είναι αιτία για την οικονομική υποβάθμιση οικιστικών και εμπορικών κέντρων.

Ως μέρος της πολιτικής μείωσης του περιβαλλοντικού θορύβου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εκπομπές ήχου των οχημάτων.

Το 2021, η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο δράσης της ΕΕ «Προς μηδενική ρύπανση για τον αέρα, το νερό και το έδαφος». Αυτό στοχεύει στη μείωση της ρύπανσης σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα. Περιλαμβάνει μία σειρά βασικών στόχων για το 2030 που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της ρύπανσης στην πηγή. Ένα από αυτά είναι η μείωση του ποσοστού των ανθρώπων που εκτίθενται χρόνια στον θόρυβο των μεταφορών κατά 30%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) έχει δεσμευτεί για τους στόχους αυτού του σχεδίου δράσης. Προκειμένου να εξετάσει πώς μπορεί να μειωθεί η ηχορύπανση από τις μεταφορές, η ACEA ανέθεσε στην ATEEL τη διεξαγωγή μελέτης σχετικά με τις «Μελλοντικές οριακές τιμές ήχου για έγκριση τύπου για οχήματα κατηγορίας M&N».

Αυτή η μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2022, παρέχει μία εις βάθος ανάλυση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις θορύβου, που αφορούν τις μεταφορές. Εξετάζει τις τιμές έγκρισης τύπου οχήματος και ορίζει σενάρια που διερευνούν τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα των μειωμένων οριακών τιμών ήχου σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών. Κατ' επέκταση, εξετάζει, ακόμη, τη θέσπιση εναλλακτικών και συμπληρωματικών μέτρων για τη μείωση του περιβαλλοντικού θορύβου υπό πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης:

Η μείωση της επιβάρυνσης του περιβαλλοντικού θορύβου για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι μία μακροπρόθεσμη διαδικασία και έχει καθοριστεί ένας σαφής οδικός χάρτης μέσω του σχεδίου δράσης για τη μηδενική ρύπανση.

Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο διείσδυσης νέων οχημάτων στην αγορά, ο περιβαλλοντικός θόρυβος θα συνεχίσει να μειώνεται, ακόμη και χωρίς περαιτέρω νομοθεσία.

Ο θετικός αντίκτυπος των νέων οχημάτων μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με πρόσθετα μέτρα, όπως επιφάνειες δρόμων χαμηλού θορύβου, ειδικά για περιοχές hotspot, και την ενσωμάτωση άλλων στοιχείων, όπως παράθυρα που προσφέρουν ηχομόνωση και θερμομόνωση.

Η ηλεκτροκίνηση θα έχει θετικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως για τους θορύβους που παράγουν τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.

Απαιτείται μείωση των πηγών θορύβου μεμονωμένων γεγονότων, συμπεριλαμβανομένου του συνεπούς ελέγχου των παράνομων τροποποιήσεων των οχημάτων ή/και των εξαρτημάτων τους και της αντικοινωνικής οδήγησης.

Τα μέτρα που μειώνουν τον περιβαλλοντικό θόρυβο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα εργαλεία αξιολόγησης του περιβαλλοντικού θορύβου.

