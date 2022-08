Κοινωνία

Λέσβος - Βιασμός ανήλικης: Προφυλακίστηκε ο αστυνομικός

Μαραθώνια η απολογια του 53χρονου. Έχει κληθεί ακόμα μια κοπέλα. Οργισμένος ο πατέρας της ανήλικης, ξέσπασε στη θέα του συλληφθέντα.



Προφυλακιστέος κρίθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται για βιασμό ανήλικης στην Λέσβο.

Μαραθώνια ήταν η κατάθεση στον ανακριτή Λέσβου του αστυνομικού και προπονητή που φέρεται ότι βίασε ανήλικη μαθήτριά του στη Λέσβο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 53χρονου, έχει κληθεί άλλη μια κοπέλα την οποία επίσης προπονούσε, ενώ δεν αποκλείεται να ανοίξουν και άλλα στόματα.

Παράλληλα ελέγχεται το προφίλ του σε κοινωνικά δίκτυα, καθώς και τα ηλεκτρονικά του αποτυπώματα, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιες κοπέλες συνομιλούσε. Η έρευνα για την αποτρόπαια δράση του θα συνεχιστεί και μετά την απολογία του.

Εν τω μεταξύ, σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν πάλι στη Λέσβο με επίκεντρο τον 53χρονο αστυνομικό που καταγγέλλεται για τον βιασμό της 14χρονης. Οργισμένος ο πατέρας της ανήλικης, ξέσπασε στη θέα του συλληφθέντα, έξω από την εισαγγελία του νησιού.

Βλέποντας τον αστυνομικό να οδηγείται στην εισαγγελία Λέσβου προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση βιασμού της 14χρονης, ο πατέρας του κοριτσιού φώναξε προς το μέρος του: «Θα πάω φυλακή για εσένα, αληταρά»!

