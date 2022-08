Κοινωνία

Λέσβος – Βιασμός ανήλικης: Σπαρακτικό το ξέσπασμα της μητέρας της 14χρονης

Το ‘χει κάνει και σε άλλα κορίτσια, λένε οι γονείς της. Με εντολή εισαγγελέα στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 53χρονου.

Ο 53χρονος αστυνομικός και προπονητής της 14χρονης, ο οποίος κατηγορείται ότι από τις αρχές του χρόνου εξανάγκασε τη μαθήτρια σε σεξουαλικές πράξεις, ζήτησε νέα προθεσμία, καθώς ο πρώτος δικηγόρος παραιτήθηκε και όρισε νέο από την Αθήνα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία, ο 53χρονος χρησιμοποίησε την ιδιότητά του ως προπονητής, προκειμένου να προσεγγίσει το ανήλικο παιδί, το οποίο εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά, ενώ πριν από περίπου 3 εβδομάδες το παρέσυρε σε απόμερο σημείο, όπου και το βίασε.

Ο προπονητής είχε ψεύτικο προφίλ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από το οποίο συνομιλούσε καθημερινά με την αθλήτρια, μόνο με σεξουαλικό περιεχόμενο, ενώ την πίεζε να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο.

Ο 53χρονος είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του

Ο 53χρονος αναμένεται να παραδεχθεί ότι είχε σεξουαλικές επαφές με την ανήλικη, αλλά εκείνο στο οποίο θα δώσει μεγάλη βαρύτητα κατά την απολογία του -σύμφωνα με πληροφορίες- θα είναι ότι δεν έγινε το παραμικρό χωρίς τη θέλησή της, ότι δηλαδή δεν υπάρχει βιασμός.

Με τον δικηγόρο από την Αθήνα, τον οποίο διόρισε αφού ο τοπικός νομικός παραιτήθηκε προετοιμάζουν την απολογία του, η οποία είναι προγραμματισμένη για αύριο το πρωί στις 11.

Οι γονείς του κοριτσιού επανέλαβαν σήμερα την πεποίθησή τους ότι ο κατηγορούμενος είχε σχέσεις και με άλλα παιδιά.

Αυτό το λένε γιατί είχε το ψεύτικο προφίλ στο messenger από το 2018, υπάρχει η κατάθεση μίας φίλης της 14χρονης, η οποία λέει ότι και εκείνη είχε αγγίξει, ενώ η ίδια η καταγγέλουσα υποστηρίζει ότι σε προηγούμενο χρονικό διάστημα ο αστυνομικός και προπονητής, όταν πήγαινε τα παιδιά στα σπίτια τους, άφηνε τελευταία μία άλλη ανήλικη, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από τον τόπο κατοικίας της.

Δικαστικοί και αστυνομικοί περιμένουν τα αποτελέσματα από τη διερεύνηση των υπολογιστών, του κινητού τηλεφώνου.

Θέλουν να δουν εάν υπάρχουν συνομιλίες και με άλλες κοπέλες. Μέχρι τώρα πάντως επίσημη καταγγελία δεν υπάρχει άλλη στην Αστυνομία.

Την ίδια ώρα, στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μυτιλήνης, έδωσε η Αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες του 53χρονου, ο οποίος συνελήφθη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης.

