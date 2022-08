Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα κοντά στα σύνορα με Πολωνία

Οι πύραυλοι βλήθηκαν από στρατηγικά βομβαρδιστικά που πετούσαν πάνω από την Κασπία.

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις αναφέρθηκαν κοντά στα σύνορα της δυτικής Ουκρανίας με την Πολωνία, κράτος μέλος του NATO, χθες Τρίτη το βράδυ.

Ρωσικός πύραυλος έπληξε ουκρανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή Τσερβονογκράντ, ανέφερε η αυτοδιοίκηση της περιφέρειας Λβιβ. Ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι ανέφερε μέσω Telegram πως δεν είχε πληροφορίες για τις ζημιές.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανέφερε πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν οκτώ πυραύλους, διευκρινίζοντας πως οι πύραυλοι βλήθηκαν από στρατηγικά βομβαρδιστικά που πετούσαν πάνω από την Κασπία.

Οι επτά από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν, πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι θέση αντιαεροπορικής άμυνας χτυπήθηκε στη Λβιβ. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στην πόλη Μικολάιφ (νότια).

Στα μέσα του Μαρτίου, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν το στρατόπεδο εκπαίδευσης Γιάβοριβ, περίπου είκοσι χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία. Τουλάχιστον 35 στρατιωτικοί είχαν σκοτωθεί στο πλήγμα αυτό.

