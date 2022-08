Πολιτική

Ο Δένδιας συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογο του

Συζήτησαν για τις ελληνοκινεζικές σχέσεις υπό το φως της 50ης επετείου από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων.

Με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι (Wang Yi) συναντήθηκε σήμερα, στο περιθώριο των εργασιών της 55ης Συνόδου του οργανισμού «ASEAN» (Association of South - East Asian Nations) που φιλοξενείται στην Καμπότζη, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Κίνας υπογράμμισαν αμφότεροι την ανάγκη για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, όπως υπογραμμίζεται σε ανάρτησή του κ. Δένδια σε μέσο κοινωνικό δικτύωσης.

Κατά τη συνάντηση, οι Νίκος Δένδιας και Γουάνγκ Γι συζήτησαν για τις ελληνοκινεζικές σχέσεις υπό το φως της 50ης επετείου από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Επιπλέον, συζητήθηκε η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.

