Χατζηδάκης – ΕΦΚΑ: Αυξάνονται οι δόσεις για την πάγια ρύθμιση οφειλών

Προς κατάργηση η παρακράτηση 1% που επιβάλλεται σήμερα στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας.

Την αύξηση από 12 σε 24 των δόσεων της πάγιας ρύθμισης για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και την παραγραφή χρεών προς τον ασφαλιστικό φορέα στη 10ετία αντί για 20ετία που ισχύει σήμερα προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός Εργασίας δήλωσε επίσης ότι εξετάζεται από κοινού με το υπουργείο Οικονομικών η κατάργηση της παρακράτησης 1% που επιβάλλεται σήμερα στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα περιληφθούν στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

