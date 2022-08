Οικονομία

ΣΔΟΕ: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε λαθρεμπόριο σε ποτά

Τεράστιες ποσότητες παράνομου αλκοόλ διακινούσαν τα μέλη της σπείρας.

(εικόνα αρχείου)

Σημαντική επιτυχία, στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), καθώς και στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και στη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, σημειώθηκε από ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

Το παράνομο εμπόριο -στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και το λαθρεμπόριο αλκοολούχων ποτών- είναι μια από τις μεγάλες μάστιγες της εποχής μας. Ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, που πλήττει σοβαρά τις νόμιμες επιχειρήσεις, την απασχόληση και την οικονομία, ενώ δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.

Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη επιχειρησιακή δράση, εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εμπορεύονταν και διακινούσε λαθραία-νοθευμένα αλκοολούχα ποτά, στην περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν την 1η/8/2022 έλεγχοι και έρευνες σε τρεις οικίες στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή, εμφιάλωση, αποθήκευση και διακίνηση των λαθραίων-νοθευμένων αλκοολούχων ποτών.

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

700 λίτρα αλκοολούχου ποτού άγνωστης προέλευσης σε πλαστικές φιάλες-δοχεία και ανοξείδωτες δεξαμενές.

100 φιάλες επώνυμων αλκοολούχων ποτών που είχαν επαναγεμισθεί και εμφιαλωθεί με άγνωστης προέλευσης αλκοολούχο ποτό.

3.000 πλαστές αυτοκόλλητες ετικέτες, πώματα φιαλών και βαλβίδες.

Εξοπλισμός εμφιάλωσης και παραγωγής αλκοολούχων ποτών, ανοξείδωτες δεξαμενές, χρωστικές ουσίες και λοιπά σύνεργα για την εμφιάλωση των νοθευμένων ποτών.

3.500 κενές φιάλες επώνυμων αλκοολούχων ποτών, που προορίζονταν για επαναγέμιση με νοθευμένο αλκοολούχο ποτό και διάθεση στο καταναλωτικό κοινό.

Δύο οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των λαθραίων-νοθευμένων αλκοολούχων ποτών.

Συνελήφθησαν τρία άτομα (αλλοδαποί) που εντοπίσθηκαν στους αποθηκευτικούς χώρους, ενώ ασκήθηκε ποινική δίωξη και σε τέσσερα άτομα (αλλοδαποί) που διέφυγαν της σύλληψης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη διαδικασία του αυτοφώρου, για πλαστογραφία, για παράβαση των διατάξεων του Τελωνειακού, Αγορανομικού Κώδικα, των διατάξεων του ν. 146/1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού» καθώς και των ν. 4251/2014 και ν.3386/2005 για την παράνομη είσοδο του αλλοδαπού στην Ελλάδα.

Από την ως άνω κατασχεθείσα ποσότητα αλκοολούχων ποτών ελήφθησαν δείγματα, τα οποία έχουν αποσταλεί προς εξέταση στη Χημική Υπηρεσία.

Το Τελωνείο Αθηνών θα προσδιορίσει τους αναλογούντες δασμούς και λοιπούς φόρους που αναλογούν στα αλκοολούχα ποτά.

Οι κατασχεθείσες ποσότητες αλκοολούχων ποτών μεταφέρθηκαν σε αποθηκευτικούς χώρους προς φύλαξη.

Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εντοπιστεί η συνολική ποσότητα αλκοολούχων ποτών που διακινήθηκε από τους εμπλεκόμενους, καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις στις οποίες διατέθηκαν.

Η Γενική Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τη μάχη κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και της εξαπάτησης του καταναλωτικού κοινού.

