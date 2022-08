Κοινωνία

Κρήτη: Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Ηράκλειο και Σητεία

Δύο άτομα συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών σε διαφορετικές περιοχές της Κρήτης.

Για ναρκωτικές ουσίες συνελήφθη Έλληνας στο Ηράκλειο μετά από έρευνα των αστυνομικών στην οικία του.

Κατά την διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 189 γραμμάρια κάνναβης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

Επίσης συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Σητείας ακόμη ένας Έλληνας κατηγορούμενος για ναρκωτικά όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στον ίσιο και στην οικία που διαμένει και κατάσχεσαν 27 γραμμάρια κάνναβης.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

