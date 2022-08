Κοινωνία

Βοιωτία: Σύλληψη για “ορφανή” χασισοφυτεία στην Ανδρίτσαινα

Πέντε κατηγορούμενοι για χασισοφυτεία που είχε εντοπιστεί στην Ηλεία. Ο ένας συνελήφθη στη Βοιωτία.

Εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, η υπόθεση της καλλιέργειας μεγάλης φυτείας κάνναβης, με 4.325 δενδρύλλια, που είχε εντοπιστεί στις 28 Ιουνίου του 2021, σε δασική περιοχή της Ανδρίτσαινας, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά τον εντοπισμό της φυτείας και των ερευνών που ακολούθησαν, εκδόθηκαν από τον ανακριτή Ηλείας εντάλματα σύλληψης σε βάρος πέντε κατηγορούμενων.

Σήμερα συνελήφθησαν ο ένας κατηγορούμενος μαζί με συνεργό του, στο πλαίσιο επιχείρησης της Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, για καλλιέργεια 360 δενδρυλλίων κάνναβης, σε δασώδη περιοχή της Βοιωτίας.

