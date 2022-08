Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ανησυχία για τις συνθήκες νέου “ψυχρού πολέμου”

Την ανησυχία του εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ για την κλιμάκωση της έντασης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Την ανησυχία του για την κλιμάκωση της έντασης σε παγκόσμιο επίπεδο που "δημιουργεί συνθήκες ενός νέου ψυχρού πολέμου", εκφράζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ακόμη: "Πρόκειται για μια συνθήκη που πολλαπλασιάζει τις απειλές και εντείνει την ανασφάλεια για τις κοινωνίες μας, της ελληνικής περιλαμβανομένης.

Η "one China policy" αποτελεί διαχρονική ελληνική και ευρωπαϊκή θέση, την οποία έχουμε και ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σταθερά υποστηρίξει και στο παρελθόν και σήμερα".

Τέλος καλεί σε πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωση της έντασης και σημειώνει ότι θα στηρίξει κάθε σχετική προσπάθεια.?

