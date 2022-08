Ζώδια

Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Πέμπτης

Η Πέμπτη μας καλεί να έρθουμε σε άμεση επαφή με τη συναισθηματική μας πλευρά, γι’ αυτό μπορεί να γίνουμε πιο ευσυγκίνητοι, πιο ευαίσθητοι ή και κυκλοθυμικοί. Η ανάγκη να αγαπηθούμε, να πάρουμε στοργή και φροντίδα, να προστατευτούμε από οποιαδήποτε «απειλή» θα είναι μεγάλη, ενώ μνήμες από τα παλιά, ευχάριστες και μη, θα μας κατακλύσουν κι εκτός από τη νοσταλγική ή μελαγχολική διάθεση που θα μας δημιουργήσουν, θα μας ωθήσουν να έρθουμε πιο κοντά στην οικογένειά μας ή σε πρόσωπα που μας στάθηκαν ή είναι συνδεδεμένα με σημαντικές στιγμές μας κι έχουμε καιρό να δούμε. Ο έρωτας είναι γλυκός, ρομαντικός και τρυφερός. Θέλουμε αγκαλιές, φιλιά, χάδια, μια άλλη σύνδεση κι όχι μόνο σεξουαλική. Επαγγελματικά, είμαστε κάπως μαζεμένοι, δεν θέλουμε να πάρουμε ρίσκα, προτιμούμε να πάμε μέσω «πλαγίας οδού» είτε για να διεκδικήσουμε είτε για να επιχειρήσουμε κάτι. Ας μην ξεχνάμε ότι «η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση».

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός: Τόσο θέματα της οικογενείας σας όσο και του σπιτιού θα αναλώσουν αρκετό από τον χρόνο σας, είτε με ανειλημμένες υποχρεώσεις είτε με μετατροπές ή αγορές που σκέφτεστε να κάνετε. Από την άλλη, έχετε μπουχτίσει με κάποια επαγγελματικά ζητήματα, ίσως γιατί είναι επαναλαμβανόμενα, όμως θα έπρεπε να είχατε ήδη συνηθίσει και να μη σας επηρεάζουν τόσο. Ερωτικά, έχει ξεκινήσει μια περίοδος όπου και να θέλατε να παραμείνετε ήσυχοι, δε σας αφήνουν να αγιάσετε. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να φυλάτε τα νώτα σας.

Ταύρος: Ένας άλλος αέρας πνέει εδώ και λίγες μέρες για εσάς και ενδεχομένως να αντιλαμβάνεστε ότι σε κάποια επαγγελματικά θέματα καλό θα ήταν να αρχίσετε να ψάχνετε συμμάχους και συνεργάτες γιατί με μια κοινή προσπάθεια έχετε περισσότερες πιθανότητες να επιτύχετε απ’ ό,τι να προσπαθήσετε μόνοι σας. Γι’ αυτό και θα κάνετε κάποια ανοίγματα και συγκεκριμένες επαφές για να βολιδοσκοπήσετε τα πράγματα. Ερωτικά, δεν έχετε την πολυτέλεια να χάνετε χρόνο με άτομα που είναι ήξεις-αφήξεις και δεν ξεκαθαρίζουν τη θέση τους.

Δίδυμοι: Προσπαθείτε να αντεπεξέλθετε στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες, αλλά σας είναι δύσκολο και κουραστικό, αφού οι «πηγές» σας είναι συγκεκριμένες, οπότε καλείστε να βρείτε μια λύση για να μην είστε συνεχώς στην πίεση και την ανασφάλεια. Από την άλλη συναισθηματικά είστε ασταθείς κι αυτό σας εμποδίζει να κάνετε σωστές επιλογές ή να πάρετε μια συγκεκριμένη απόφαση. Οι επιθυμίες σας είναι συγκεκριμένες, για την ώρα όμως μάλλον δεν μπορείτε να τις πραγματοποιήσετε γι’ αυτό ίσως κατεβάσετε λίγο τον πήχη.

Καρκίνος: Αν αφοσιωθείτε στο μέλλον και τις ευκαιρίες που σας παρέχει και σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο, ξεχνώντας απωθημένα, ανασφάλειες και αρνητικά βιώματα, τότε όλα θα έρθουν ακριβώς όπως τα επιθυμείτε. Εύνοια έχετε και για μια ερωτική επιτυχία και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να τη ζήσετε με όλο σας το είναι, αδιαφορώντας για το αν έχετε την έγκριση φίλων ή άλλων οικείων σας προσώπων και επικεντρώνοντας αποκλειστικά στα συναισθήματα που νιώθετε και το πόσο όμορφα περνάτε.

Λέων: Πριν ξεκινήσετε την «επίθεσή» σας για να κυνηγήσετε τους επαγγελματικούς σας στόχους θα σας βοηθούσε, αν αποσυρόσασταν για λίγο από τα πράγματα και οργανωνόσασταν περισσότερο, καθώς μια άστοχη ή παρορμητική ενέργεια τώρα μπορεί να αποβεί σε βάρος σας. Από την άλλη, έχετε ένα ρεύμα στο αντίθετο φύλο, όμως να είστε πιο επιφυλακτικοί και κυρίως να κρατηθείτε μακριά από μπερδεμένες καταστάσεις, από τις οποίες δε θα απεμπλακείτε εύκολα κι ενδέχεται να σας στοιχίσουν συναισθηματικά.

Παρθένος: Ο κόσμος είναι πολύ μικρός, όπως θα διαπιστώσετε, αφού μπορεί να συναντήσετε κάποιο φιλικό σας πρόσωπο από τα παλιά που είχατε χαθεί, μέσω ενός ατόμου ή μιας παρέας που θα τύχει να βρεθείτε, με το οποίο θα ξαναθυμηθείτε παλιές, όμορφες στιγμές. Από την άλλη θα κάνετε μια επαφή για επαγγελματικούς λόγους που θα σας αφήσει καλή αίσθηση. Επιπλέον, αποφύγετε τα… ξαναζεσταμένα φαγητά και δοκιμάστε νέες γεύσεις. Άλλωστε ακόμα βρίσκεστε δυνατά μέσα στο ερωτικό παιχνίδι.

Ζυγός: Κάποια επαγγελματικά σας θέματα ίσως δεν έχουν την εξέλιξη που επιθυμείτε, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θα είναι κι απογοητευτική. Ενδεχομένως να μην ήταν η κατάλληλη στιγμή, γι’ αυτό ανακτήστε την ηρεμία σας, οργανωθείτε καλύτερα και ξαναπροσπαθήστε μετά από λίγο καιρό. Τα αποτελέσματα θα είναι θετικά. Ερωτικά, πρέπει να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας για να ανακαλύψετε τι πραγματικά έχετε ανάγκη και προς αυτήν την κατεύθυνση να στραφείτε και μάλιστα γρήγορα γιατί ο χρόνος περνά!

Σκορπιός: Μόνο λίγο καιρό ξαποστάσατε και τώρα ξανατραβάτε για τη δόξα, αφού ευνοείστε σε όλα τα επίπεδα. Σε μια συνάντηση ή συζήτηση που θα κάνετε σχετική με τα επαγγελματικά σας θα κερδίσετε αμέσως τους παρευρισκόμενους, οπότε μη διστάσετε να εκφράσετε τις θέσεις, τις ιδέες και τις επιδιώξεις σας γιατί θα έχουν θετική ανταπόκριση. Ερωτικά, ενδεχομένως σε ένα στέκι σας να συναντήσετε ένα πρόσωπο που θα σας τραβήξει την προσοχή και θα επιχειρήσετε μια πρώτη προσέγγιση.

Τοξότης: Μπορεί αρχικά να είστε λίγο μουδιασμένοι ή σε σύγχυση, χρειάζεται όμως σύντομα να ξαναβρείτε τα πατήματά σας και να συνεχίσετε από το σημείο που μείνατε. Δεν πρέπει να χάνετε το ηθικό σας, αλλά να προσπαθείτε συνεχώς για το καλύτερο. Οι συνθήκες τώρα θα είναι πιο ευνοϊκές στα εργασιακά σας θέματα, γι’ αυτό ξεχάστε τα παλιά και βάλτε πλώρη για τα καινούργια. Και στα ερωτικά σας ισχύει το ίδιο, όσο περισσότερο κοιτάτε πίσω, τόσο θα σας ξεφεύγει αυτό που είναι μπροστά σας.

Αιγόκερως: Ίσως έχετε μια συγκινησιακή φόρτιση, νιώσετε ότι κάνετε συνεχώς κύκλους και ξαναζείτε συχνά καταστάσεις είτε στη σχέση σας είτε στα επαγγελματικά σας και ένα ξέσπασμά σας είναι πιθανό, μάλλον όμως φταίει ότι ο τρόπος που χειρίζεστε τα πράγματα είναι λάθος, γι’ αυτό κι επανέρχονται με την πρώτη αφορμή. Ερωτικά, αναζητάτε κάτι περισσότερο από μια απλή συντροφιά και πιστεύετε ότι αν κυκλοφορείτε στα κατάλληλα μέρη ή αν απευθυνθείτε σε άλλο γκρουπ ατόμων, θα τα καταφέρετε, όμως κι αυτά εν μέρει είναι θέμα τύχης.

Υδροχόος: Οι προοπτικές για να πετύχετε κάτι αξιόλογο στα επαγγελματικά σας είναι θετικές, ωστόσο, όσο κι αν νιώθετε ότι υπερέχετε, κρατήστε το για τον εαυτό σας και προσπαθήστε να το αποδείξετε έμπρακτα. Σας δίνονται ευκολίες, αλλά πρέπει κι εσείς να βάλετε το χεράκι σας και κυρίως να πείσετε κάποια πρόσωπα ότι αξίζετε. Ερωτικά, αρχίζετε κι αποκτάτε σταθερούς… θαυμαστές, ίσως και μέσα στην εργασία σας, όμως στη συγκεκριμένη φάση, αποφύγετε να μπερδέψετε τη δουλειά με την ευχαρίστηση.

Ιχθύς: Είστε που είστε ευαίσθητοι από τη φύση σας, θα γίνετε και πιο ευσυγκίνητοι, κάτι που τουλάχιστον στα ερωτικά σας πρέπει να το προσέξετε και να είστε πιο επιφυλακτικοί στις διάφορες προσεγγίσεις που τυχόν σας γίνουν γιατί με τις κατάλληλες κουβέντες, μιας κι έχετε ανάγκη να ακούσετε λόγια τρυφερά, θα πέσετε κατευθείαν. Αν βέβαια πρόκειται για αμοιβαία… παρηγοριά, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επαγγελματικά όμως μη σας πιάνει το συναισθηματικό γιατί μπορεί να φορτωθείτε επιπλέον δουλειές σαν χάρη.

Πηγή: glance.gr

