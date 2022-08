Παράξενα

Γιούρι Γκέλερ σε Πούτιν: με τη δύναμη του μυαλού θα σε αποτρέψω από μία πυρηνική επίθεση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει μέσα από ανάρτησή του στο Twitter, ο Βρετανός πνευματιστής.

Το δικό του μήνυμα στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στέλνει o Γιούρι Γκέλερ μέσα από ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Βρετανο-Ισραηλινός πνευματιστής και ταχυδακτυλουργός, δημοσίευσε μία επιστολή για τον Ρώσο πρόεδρο με τίτλο «αυτή είναι προειδοποίση στον Βλαντιμίρ Πούτιν» που έγραφε, μεταξύ άλλων, ότι θα χρησιμοποιήσει «το τελευταίο μόριο της δύναμης του μυαλού του» για να τον αποτρέψει να εξαπολύσει, ειδικά αν αυτή έχει ως στόχο τη Σκωτία.

Μέσα από ένα βίντεο που μοιράστηκε στο Twitter, ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αφιερώσουν πέντε δευτερόλεπτα από την ημέρα τους για να οραματιστούν ένα ακτινοβόλο, ενεργητικό πεδίο δύναμης, σαν μια εκθαμβωτική, χρυσή ασπίδα στον ουρανό. Αυτό κατά τον πνευματιστή, θα εκτρέψει τις πυρηνικές κεφαλές που αναπτύσσονται από το Κρεμλίνο και θα τις στρέψει πίσω για να καταστρέψουν τη Ρωσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Βρέθηκαν απειλητικά μηνύματα στο κινητό της 17χρονης

Ταϊβάν: Η Κίνα ξεκίνησε τα στρατιωτικά γυμνάσια (εικόνες)

Ρόδος: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση διδύμων από τη νονά τους